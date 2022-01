Un Posto al sole andrà in onda con nuove puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio e secondo le anticipazioni settimanali al centro dell'attenzione ci sarà Chiara Petrone che nasconderà a tutti un segreto molto importante: la sua dipendenza dalla cocaina. La ragazza sarà sopraffatta dai problemi economici e dalla mancanza del padre e chiederà aiuto ad un amico in grado di procurarle la droga, ma a Nunzio non sfuggirà lo strano comportamento di Chiara e, seguendola, la vedrà acquistare la cocaina. Marina, invece, rifletterà sul suo matrimonio con Fabrizio.

La pressione dei problemi economici e la mancanza del padre tormenteranno Chiara

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio rivelano che Chiara vivrà un periodo molto difficile. La ragazza sarà sempre più triste a causa della mancanza di suo padre e delle aziende complicate da gestire. Roberto Ferri si è offerto per darle una mano, ma la ragazza non riuscirà a fidarsi completamente di lui e l'assenza di Petrone si farà sentire ogni giorno di più. Nella solitudine dell'ufficio di suo padre, Chiara guarderà una foto dei tempi felici e la malinconia crescerà: sentirà il bisogno di assumere della droga e per procurarsela penserà di chiamare Ludovico, un amico che spesso l'ha aiutata in queste situazioni.

I sospetti di Nunzio: anticipazioni Un Posto al sole

Nelle puntate di Un Posto al sole dal 31 gennaio al 4 febbraio, Ludovico andrà subito da Chiara per consegnarle quello di cui ha bisogno, ma incrocerà per la strada Nunzio che si domanderà cosa ci faccia un gradasso del genere con la sua fidanzata. Chiara proverà subito a tenere a bada la gelosia del suo fidanzato, portandolo a mangiare un panino al Vulcano.

La serata tra Nunzio e la ragazza, tuttavia, si rivelerà un disastro perché tra i due calerà il gelo e il silenzio sarà interrotto solo dall'arrivo di un messaggio per Chiara che si allontanerà dicendo che deve tornare al lavoro.

Chiara e le brutte compagnie: anticipazioni settimana 31 gennaio - 4 febbraio

Nel corso della settimana fino al 4 febbraio, a Un Posto al sole inizieranno i problemi nella coppia formata da Nunzio e Chiara.

Dopo la serata trascorsa insieme al suo fidanzato, la ragazza se ne andrà con una scusa, ma Nunzio vorrà vederci chiaro e la seguirà. I sospetti del figlio di Franco si riveleranno fondati: vedrà con i suoi occhi Chiara incontrare Ludovico per farsi consegnare la droga. Come reagirà Nunzio? Chiederà l'aiuto di suo padre o risolverà tutto intervenendo? Sarà dato spazio anche a Marina che sarà molto combattuta sui sentimenti che prova per Fabrizio e nonostante i consigli di Roberto, la donna metterà suo marito di fronte a una difficile scelta.