Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 gennaio 2022, verrà dato ampio spazio a un nuovo triangolo sentimentale, che vede protagonisti Riccardo, Rossella e Virginia. Quest'ultima, dopo la breve apparizione a Bolzano, giungerà finalmente a Napoli e a quanto pare sarà pronta a portare scompiglio nella vita della dottoressa Graziani. Le anticipazioni, infatti, descrivono Virginia come una donna decisa a non lasciare campo libero alla rivale e sottolineano, inoltre, che la misteriosa "collega" del dottor Crovi nasconda in realtà un segreto sorprendente.

Ma di cosa potrebbe trattarsi?

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 gennaio: arriva Virginia

Nelle prossime puntate di Upas, Riccardo (Mauro Racanati) riuscirà a farsi perdonare da Rossella (Giorgia Gianetiempo), che evidentemente finirà per credere al racconto del suo compagno in merito alla "misteriosa" collega di Bolzano. Attenzione però, perché quest'ultima giungerà a Napoli intenzionata a mettere, finalmente, le cose in chiaro. Le anticipazioni rivelano infatti che Virginia (Desirée Noferini) si preparerà a svelare un inaspettato segreto relativo al suo passato con il dottor Crovi. Purtroppo non vengono forniti ulteriori dettagli in merito a questo mistero, ma risulta probabile che verrà fuori che la donna sia la ex moglie di Riccardo, come ampiamente spoilerato in questi giorni dalla sinossi su questo nuovo personaggio.

Però potrebbe esserci dell'altro qualcosa che, evidentemente, lega ancora oggi questa coppia, seppur separata.

Un posto al sole, trame 10-14 gennaio: un'amica misteriosa

Qualunque sia questa rivelazione, sta di fatto che minerà profondamente il già fragile rapporto tra Rossella e Riccardo. I due avranno serie difficoltà a ricostruire un clima di fiducia e la giovane dottoressa Graziani finirà per trovare un po' di supporto solo nel dialogo con un'amica inaspettata.

Anche in questo caso non viene svelato chi sia questa persona. Il termine "inaspettato" esclude gran parte dei protagonisti della soap. Va inoltre ricordato che l'ultima "amica" che ha avuto Ross nella soap è stata Ilaria, con cui però non ha chiuso i rapporti propriamente nel migliore dei modi.

Upas, puntate dal 10 al 14 gennaio: Rossella contro Virginia

Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà svelato che Virginia non sembra per nulla intenzionata a lasciare campo libero a Rossella. Nel frattempo Riccardo farà di tutto per mediare tra le due donne, affinché trovino un punto d'accordo. Tale incontro effettivamente ci sarà, dal momento che nella puntata di giovedì 13 gennaio le due rivali si troveranno finalmente faccia a faccia. Ma cosa accadrà a quel punto? Purtroppo non viene svelato altro e per scoprirne di più bisognerà attendere i prossimi giorni.