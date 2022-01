Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 17 al 21 gennaio del 2022, verrà dato ampio spazio all'aggressione di Patrizio ad Alberto. In seguito all'incidente, infatti, Raffaele chiederà a Clara di mettere una buona parola con il suo ex, mentre questi ne approfitterà per fare alla donna una subdola richiesta.

Silvia si renderà conto del fatto che i suoi amici non accettano Giancarlo, ma Mariella farà di tutto per cambiare questa spiacevole situazione.

Bianca soffrirà sempre più per l'assenza di sua mamma, nel frattempo però alla Terrazza arriverà qualcuno di inaspettato a colmare quel vuoto.

Dopo aver ascoltato una discussione tra Roberto e Marina, Fabrizio piomberà, nuovamente, in una spirale autodistruttiva pericolosa per se stesso e per chi gli altri.

Lunedì 17 gennaio: Alberto vuole vendicarsi di Patrizio

Raffaele (Patrizio Rispo) ed Ornella (Marina Giulia Cavalli) saranno fortemente in ansia per quello che potrebbe succedere a Patrizio, in seguito all'aggressione ad Alberto. Nel frattempo, l'avvocato Palladini sembrerà ben deciso a far pagare un caro prezzo al giovane chef, per le sue colpe.

Samuel (Samuele Cavallo) cercherà di trovare il modo migliore per non sprecare la seconda possibilità datagli dalla sua amata Speranza (Mariasole di Maio).

Silvia (Luisa Amatucci) ci resterà molto male quando capirà che i suoi migliori amici non vogliono accettare Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) nelle loro vite.

Bianca (Sofia Piccirillo) dirà una piccola bugia e litigherà con Jimmy (Gennaro De Simone). Dietro queste piccole scaramucce si celerà però un profondo disagio, causato dalla lontananza di sua madre Angela (Claudia Ruffo).

Martedì 18 gennaio: Katia torna a Napoli

Alberto (Maurizio Aiello) sembrerà intenzionato ad ottenere il massimo profitto dal lieve infortunio causatogli da Patrizio (Lorenzo Sarcinelli.

Nel frattempo Raffaele, per proteggere suo figlio, chiederà a Clara (Imma Pirone) di mediare con il suo ex.

Alla Terrazza, farà il suo ritorno Katia Cammarota, portando allegria ma generando anche alcune gelosie e tensioni.

Mercoledì 19 gennaio: Clara viene ricattata

Di fronte alle richieste di Clara, Alberto ricatterà la sua ex mettendola di fronte ad una difficilissima decisione.

Chiara confiderà a Nunzio (Vladimir Randazzo) che è molto stressata a causa delle enormi responsabilità che le sono piombate addosso, in seguito alla morte di suo padre. Successivamente però la ragazza avrà un'idea.

Mariella (Antonella Prisco) proporrà a Guido (Germano Bellavia) una “lista” che lo metterà in fortissima difficoltà

Giovedì 20 gennaio: Silvia delusa da Guido

Marina (Nina Soldano) avrà molte difficoltà a gestire l'ennesima crisi emotiva di suo marito, oramai sempre più angosciato dai continui problemi del pastificio.

Katia (Stefania De Francesco) si preparerà ad affrontare una prima "cena ufficiale" con Chiara Petrone (Alessandra Masi).

Patrizio intuirà che Alberto stia ricattando Clara, nel frattempo Renato (Marzio Honorato) cercherà di trovare un modo per aiutare suo nipote.

Silvia, dopo aver visto Guido trattare Giancarlo con distacco, avrà serie difficoltà a vivere la sua storia in modo rilassato.

Venerdì 21 gennaio: Fabrizio è disperato

Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) non riuscirà ad accettare la scelta di Marina di rifiutare la proposta di Chiara Petrone. Nel frattempo Fabrizio (Giorgio Borghetti) ascolterà una conversazione tra Roberto e sua moglie e inizierà nuovamente a fare del male a se stesso, diventando un pericolo anche per chi gli sta accanto.

Clara accetterà la proposta di Alberto e tornerà a vivere con l'uomo. Nel frattempo Patrizio, furioso per questa novità, potrebbe compiere un nuovo colpo di testa.

Silvia si sentirà molto giù di morale e si confiderà con Mariella. La donna, per aiutare la sua amica, deciderà di mettere sotto pressione Guido.