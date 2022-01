Prosegue l'appuntamento settimanale con la fiction di Ra3 Un posto al sole. Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate, in onda da lunedì 31 a venerdì 4 febbraio 2022, non mancheranno i colpi di scena. Sempre più dipendente dalla cocaina, Petroni correrà il grave rischio di essere smascherata. Grazie al supporto di Nunzio, la giovane proverà a prendere una decisione circa la proposta ricevuta da Ferri. Quest'ultimo cercherà in tutti i modi di riconquistare Marina ma la ragazza non sarà sicura di provare le stesse emozioni nei confronti dell'uomo.

Dopo aver scoperto che Katia avrà deciso di rimanere in città, Giulia non farà altro che pensare che la donna stia nascondendo qualcosa. I problemi alla caviglia di Silvia persisteranno, tuttavia la ragazza deciderà di accettare l'aiuto di Giancarlo. Preoccupata per Sasà, Mariella darà un consiglio sbagliato a Sarti.

Un posto al sole, Chiara trova conforto in Nunzio

Nel corso dei nuovi episodi di Un posto al sole, che verranno trasmessi dal 31 al 4 febbraio 2022, Chiara sarà combattuta perchè non saprà se accettare la proposta ricevuta da Filippo e Ferri. Grazie al supporto di Nunzio, la ragazza cercherà di fare chiarezza circa il suo futuro professionale. La giovane coppia approfitterà di questo momento di tristezza per trascorrere una serata insieme.

Purtroppo le cose però non andranno come previsto: i due si allontaneranno. Nel frattempo Marina sarà protagonista di un duro scontro con Fabrizio. Intanto Silvia continuerà ad avere problemi con la sua caviglia. Per questo motivo deciderà di accettare la proposta di aiuto di Giancarlo. Puntata dopo puntata Ferri cercherà in tutti i modi di ricostruire il suo rapporto con Marina ma la donna si renderà conto di non provare gli stessi sentimenti.

Upas, Mariella preoccupata per Sasà

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 31 al 4/2, rivelano nel dettaglio che Nunzio proverà a ricostruire il suo rapporto con Chiara, invitandola a cena fuori. La ragazza però sembrerà essere ormai dipendente dalla droga. Nel frattempo Marina continuerà a pensare alla proposta di Roberto e non saprà se seguire l'istinto di tornare con lui, oppure supportare Fabrizio in questo periodo per lui delicato.

Mariella intanto sarà preoccupata per i continui cambiamenti che Sarti imporrà a Sasà. Per Alberto invece arriverà il momento di prendere una decisione importante, circa un caso legale sul quale Niko lavorerà. A causa di un'interrogazione andata male, Bianca litigherà con Katia. Quest'ultima deciderà di restare a Napoli, facendo nascere dei dubbi in Giulia che sarà sempre più convinta che la donna nasconda qualcosa.