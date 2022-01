Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni della puntata di Upas che sarà trasmessa venerdì 28 gennaio svelano nuovi colpi di scena. La giovane Graziani, pur vivendo sotto lo stesso tetto con la madre, non riesce ancora del tutto a perdonarle di essersi rifatta una vita con Giancarlo ponendo fine al matrimonio con Michele. Tuttavia, un piccolo incidente domestico sarà l'occasione per la ragazza di comprendere quanto tenga a sua madre nonostante i rancori. Ferri, intanto, farà una proposta piuttosto interessante a Chiara riguardo alla gestione delle aziende Petrone.

La giovane ereditiera però, nasconderà a Roberto un segreto che potrebbe compromettere il futuro delle attività. Le condizioni di Fabrizio sembreranno migliorare, ma Marina stanca dei continui scatti di aggressività del marito, metterà l' uomo alle strette.

Upas, trama 28 gennaio: le Graziani avranno un incidente domestico

Nel corso della puntata di Upas in onda venerdì 28 gennaio accadrà qualcosa che potrebbe far vedere le cose in modo diverso a Rossella. La ragazza, infatti, ancora non è in grado di perdonare la madre per aver tradito suo padre Michele con Giancarlo. Difatti, le due pur avendo recuperato un dialogo pacifico, sono ben lontane dai tempi in cui erano legate da una forte complicità.

Tuttavia un incidente domestico, che fortunatamente non avrà grosse conseguenze, sarà l'occasione per la giovane Graziani di avvicinarsi nuovamente alla madre, mettendo da parte i rancori e le tensioni legati alla separazione con Saviani.

Upas, puntata del 28 gennaio: Chiara Petrone nasconde un segreto

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole che sarà trasmessa venerdì 28 gennaio svelano che Ferri avrà nuove idee riguardo alla proposta fattegli da Chiara Petrone.

Pertanto l'imprenditore proporrà alla ragazza dei progetti molto più definiti che potrebbero far decollare ulteriormente le attività dei Petrone. Chiara, però, nasconderà a Roberto un segreto che in futuro potrebbe creare non pochi problemi.

Upas, anticipazioni 28 gennaio: Marina da un ultimatum a Fabrizio

La trama dell'episodio di Upas del 28 gennaio lascerà spazio anche alle vicende che riguardano il tormentato Rosato.

L'uomo cercherà di reagire in seguito alla nuova crisi che ha colpito il suo pastificio. Tuttavia, Marina non potrà fare a meno di pensare all'aggressività mostrata dall'uomo non appena va sotto pressione. Pertanto la signora Giordano, stanca dei continui sbalzi di umore mostrati dal coniuge, metterà Fabrizio di fronte ad un ultimatum, affinché l'uomo decida di affrontare il suo problema con la gestione della rabbia.