Un posto al sole torna ad occuparsi di temi sociali molto importanti e stavolta lo fa attraverso gli occhi dei suoi protagonisti più giovani. Giovedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, andrà infatti in onda un episodio speciale che vedrà Jimmy e Bianca indagare su un evento avvenuto in quegli anni terribili proprio a Palazzo Palladini. Ma cosa verrà mostrato di preciso? L'episodio sarà totalmente incentrato su questo?

Un posto al sole, episodio di giovedì 27 gennaio: Jimmy colpito dalle parole della maestra

Upas, come sempre, rispetterà la timeline reale e giovedì 27 gennaio commemorerà le vittime dell'Olocausto.

Tutto avrà inizio quando il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) assisterà ad una lezione di storia molto interessante. Il 1º novembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite stabilì di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio, per commemorare le persone sterminate dal regime nazista nei confronti delle categorie considerate "indesiderabili" come ebrei, omosessuali, portatori di handicap e rom. Fu scelta quella particolare data, perché in quel giorno fu liberato il campo di concentramento di Auschwitz. Il bambino resterà molto colpito dal racconto di quegli anni e affronterà il tema con sua cugina Bianca.

Upas, anticipazioni 27/01: Bianca e Jimmy fanno un'importante scoperta

Tornati a casa Jimmy e Bianca (Sofia Piccirillo) si confronteranno su quanto appreso a scuola dai loro insegnanti.

La rievocazione di quei tragici eventi, inoltre, darà ai due l'occasione per scoprire un episodio inedito accaduto, proprio in quei terribili anni, a Palazzo Palladini.

Le anticipazioni purtroppo non rivelano altro, resta da capire se i due ascolteranno il racconto di qualche anziano o se verrà mostrato qualche vero e proprio flashback, riguardante Palazzo Palladini ai tempi della seconda guerra mondiale.

Qualunque sarà la scelta, resta il fatto che la soap opera partenopea si troverà, nuovamente, a veicolare un messaggio molto importante.

Un posto al sole, trama episodio del 27 gennaio: Marina preoccupata per Fabrizio

Quello che andrà in onda sarà un un episodio normale e non un "filler". Le trame quindi continueranno ad andare avanti regolarmente, mentre i bambini indagheranno sul passato di Palazzo Palladini.

Nel frattempo, infatti, ci saranno importanti novità per Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Marina (Nina Soldano). Quest'ultima, nonostante sia ancora spaventata dall'aggressività del marito, deciderà di restare al suo fianco. Nel frattempo Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) trascurerà Lara (Chiara Conti), per stare vicino alla sua ex.