Proseguono spedite le avventure dei personaggi di Palazzo Palladini e di Un posto al sole. Stando alle anticipazioni inerenti le puntate in onda fino al prossimo 14 gennaio, i telespettatori assisteranno all'arrivo a Napoli di una donna inaspettata. Si tratta dell'ex moglie di Riccardo Crovi, Virginia, che darà del filo da Torcere a Rossella poiché intenzionata a rovinarle la relazione con il suo ex marito. Tutto ciò accadrà mentre Franco dovrà vedersela con il difficile ruolo di genitore a causa dei problemi che colpiranno sia Bianca che Nunzio.

La prima sarà triste per la mancanza della mamma, mentre il secondo assumerà un atteggiamento abbastanza menefreghista sul posto di lavoro che finirà per mettere Franco in una brutta posizione con Roberto Ferri. Spazio anche al rapporto tra Giancarlo e Silvia, i quali vivranno il loro amore alla luce del sole ma finiranno per imbarazzare Guido.

Anticipazioni Un posto al sole, Silvia e Giancarlo e le effusioni che imbarazzano Guido

Archiviate le festività deludenti trascorse a Bolzano, Riccardo e Rossella finalmente si ritroveranno. Tuttavia, proprio quando la relazione tra i due sarà sul punto di spiccare il volo, arriverà Virginia. L'ex moglie di Crovi sembrerà celare un segreto, non anticipato dagli spoiler, riguardante il passato del dottore.

L'assenza della madre pesa non poco in Bianca, la quale rientrerà a Napoli abbastanza rattristata. Nunzio, frattanto porterà avanti il ​​suo impiego ai Cantieri ma non finirà il suo lavoro e tutto ciò metterà Franco in difficoltà con Roberto Ferri. Sarà così che Boschi dovrà far fronte ai problemi dei figli: riuscirà a cavarsela senza la moglie?

A Palazzo Palladini, Guido si ritroverà in forte imbarazzo quando avrà di fronte a sé Silvia e Giancarlo . A mettere in una scomoda posizione il vigile sarà il fatto che i due amanti ormai non nasconderanno più il loro amore, anzi. Suggestionato da Cotugno, Guido arriverà ad assumere dei comportamenti a di poco ambigui, tali da portare Silvia a credere che suo cugino non apprezzi Giancarlo.

Spoiler Un posto al sole, Virginia non vuole lasciare campo libero a Rossella e Riccardo

Nelle puntate di Un posto al sole, i telespettatori si ritroveranno davanti ad una lotta per amore. Nello specifico, Virginia sembrerà essere del tutto intenzionata a riconquistare l'ex marito poiché non lascerà campo libero a Rossella.

Clara Curcio andrà avanti per la sua strada, nonostante le difficoltà riscontrate. La donna, infatti, si ritroverà in cattive acque finanziarie ma avrà che fare anche con dei problemi pratici. E mentre la sua ex avrà voltato pagina, Patrizio la penserà ancora e non sembrerà affatto aver superato la fine della relazione d'amore con Clara.

Mentre cresce l'affiatamento tra Roberto Ferri e Lara, Marina non si tirerà indietro davanti alle crescenti difficoltà del marito.

La donna non mancherà di fornire tutto il suo supporto a Fabrizio, intento a risollevare le sorti del suo pastificio Rosato. Peccato, però, che la situazione non si metterà affatto bene e l'uomo dovrà vedersela con le conseguenze derivanti da una sua scelta.

Rossella travolta dal confronto con Virginia nelle puntate di Un posto al sole

Dopo il confronto con l'ex moglie di Riccardo, la povera Rossella ne uscirà completamente travolta. Il dottore, però, premerà affinché la ragazza e Virginia si chiariscano una volta per tutte. In balia di una serie di difficoltà, Clara dovrà anche vedersela con una proposta del tutto inaspettata e che la metterà in una spiacevole posizione. Patrizio, invece, continuerà a soffrire, tanto che si chiuderà in se stesso e faticherà a reggere le frequenti provocazioni di Alberto. Impegnata a leccarsi le ferite per quanto successo con Vittorio, reo di averla delusa, Speranza non vedrà il tentativo di riavvicinamento di Samuel.