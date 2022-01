Continua su Rai 3 l'appuntamento con la soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio, Clara deciderà di tornare ad abitare con Alberto e Patrizio si mostrerà per nulla felice della notizia. Inoltre Bianca dopo l'assenza di Angela assumerà un comportamento problematico, mentre Silvia non vivrà serenamente la sua relazione con Giancarlo a causa di Guido.

Silvia dispiaciuta che i suoi amici non accettino Giancarlo

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 17 gennaio, la famiglia Bruni sarà preoccupata per Patrizio dopo che il ragazzo ha avuto un aspro litigio con Alberto. Infatti il Palladini ha intenzione di fargliela pagare in ogni modo. Intanto Samuel proverà a capire come potersi riavvicinare a Speranza. Inoltre Silvia sarà dispiaciuta del fatto che i suoi amici storici non sono del tutto contenti della sua relazione con Giancarlo. Bianca invece a causa dell'assenza di Angela litigherà con Jimmy e a diventare sempre più scorbutica con gli altri.

Nell'episodio di martedì 18 gennaio, Alberto cercherà di sfruttare a suo vantaggio l'infortunio che ha subito, successivo alla spinta di Patrizio.

Raffaele invece tenterà un'opera di mediazione con Clara. In tutto questo un ritorno di una persona dal passato sarà destinata a portare nella terrazza numerose tensioni.

Chiara dice a Nunzio di avere troppe responsabilità

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 19 gennaio, quanto dettole da Alberto porrà Clara di fronte ad una difficile scelta.

Intanto Chiara rivelerà a Nunzio che da quando è deceduto il padre, si sente eccessivamente oppressa da tante responsabilità, alle quali con fatica riesce a farne fronte. Inoltre un momento di divertimento tra Mariella e Guido si trasformerà per entrambi in una situazione di notevole imbarazzo.

Nella puntata di giovedì 20 gennaio, Fabrizio si troverà sempre più in difficoltà perché i problemi al pastificio aumenteranno con il passare dei giorni.

Marina, suo malgrado, faticherà ad aiutarlo. Nel frattempo Katia si appresterà a cenare con Chiara. Patrizio invece sarà convinto del fatto che Palladini sta ricattando la Curcio. In tutto questo Renato tenterà a dare il suo supporto al nipote, mentre Silvia a causa di Guido non vivrà più serenamente la sua relazione con Giancarlo.

Fabrizio fraintende una conversazione tra Ferri e Marina

In base agli spoiler di venerdì 21 gennaio, Marina sarà orientata a declinare l'offerta pervenuta da Chiara Petrone, ma Roberto non la penserà allo stesso modo e potrebbe optare per prendere una scelta senza dire nulla alla Giordano. Intanto Fabrizio distorcerà un dialogo tra Ferri e la moglie e questo non la farà stare per niente bene. Inoltre Silvia parlerà con Mariella, che per aiutarla presserà a riprese Guido. Infine Clara deciderà di tornare a stare con Alberto, ma Patrizio non sarà per niente d'accordo.