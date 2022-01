Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda questa settimana su Rai 3, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Vittorio non vorrà più mettere in atto il piano elaborato con Samuel, in quanto vorrà riconquistare Speranza. Quest'ultima, però, sarà ancora molto confusa sentimentalmente e non saprà chi scegliere tra i due ragazzi. Successivamente, il figlio di Guido partirà per per Oslo e Speranza, in sua assenza, cercherà di fare ancora di più chiarezza con i suoi sentimenti.

Nel frattempo Riccardo, a Bolzano, proverà ad accorciare le distanze con Rossella. Quest'ultima, poco dopo, chiarirà con l'uomo e deciderà di dargli una possibilità. Tutto ciò perché la madre Silvia le consiglierà di lasciarsi andare ed intraprendere una relazione amorosa con il medico.

Vittorio vorrà giocarsi il tutto per tutto con Speranza

Nelle puntate in onda questa settimana su Rai 3, Marina vorrà riprendersi la sua rivincita su Lara, in quanto sarà convinta che ci sia lei dietro il brutto tiro ai danni di Fabrizio.

Nel frattempo, Vittorio non se la sentirá di mettere in pratica il piano elaborato con Samuel perché vorrà giocarsi il tutto per tutto con Speranza.

Vittorio vorrà risolvere con Speranza

Intanto, Bianca sarà molto dispiaciuta dalla partenza improvvisa di Angela, e i suoi genitori, per tirarla su di morale, le faranno una bella sorpresa.

Poco dopo, Speranza sarà divisa tra Samuel e Vittorio, ma poi scoprirà qualcosa che risolverà la sua confusione sentimentale.

Intanto, i sospetti di Marina nei confronti di Lara inizieranno ad avere dei riscontri, ma dietro allo scandalo del pastificio Rosato ci può essere anche qualche altra persona.

Invece a Bolzano, Riccardo proverà ad accorciare le distanze con Rossella.

Silvia consiglierà a Rossella di intraprendere una relazione con Riccardo

Successivamente, Rossella gestirà una grave emergenza in ospedale. Vittorio, invece, starà per partire per Oslo, ma prima vorrà risolvere i suoi problemi con Speranza. Nel frattempo Renato sarà molto fiducioso per la sua sfida a scacchi con Raffaele.

Intanto, Rossella chiarirà con Riccardo, in quanto la madre la spronerá ad iniziare una relazione con il medico.

Invece Speranza, senza la presenza di Vittorio che sarà partito per Oslo, continuerà a cercare di fare chiarezza sui suoi sentimenti, in quanto sarà ancora molto combattuta tra i due ragazzi.

Renato rischierà di fare un'altra figuraccia a scacchi contro Raffaele. Nel mentre, un giovane amore sboccerá all'interno della soap opera targata Rai e ambientata a Napoli.