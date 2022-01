Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni della puntata di Upas che sarà trasmessa il 25 gennaio svelano che il giovane Giordano farà i conti con gli errori commessi recentemente. Il ragazzo a questo punto comprenderà di aver sbagliato nei confronti di Alberto. Al contempo Palladini sarà una presenza sempre più soffocante nella vita di Clara, la quale non reggerà bene a questa situazione. Roberto cercherà di convincerà Marina a far chiarezza nei suoi sentimenti una volta per tutte.

Fabrizio, distrutto dall'ennesimo problema al pastificio, si preparerà a commettere un gesto estremo. Spazio anche ad argomenti più leggeri, come quelli che vedono protagonisti Cerruti e sua sorella. Difatti, proprio nel momento in cui Sasà starà per confessare a Mariella i suoi problemi di coppia, l'arrivo dell'impetuosa Bice interromperà il momento di confidenza.

Upas, episodio 25 gennaio: Patrizio comprende di aver sbagliato

Nel corso della puntata di Upas in onda il 25 gennaio lo chef di Caffè Vulcano farà i conti con tutto ciò che gli è successo negli ultimi mesi. Il ragazzo, nonostante il suo carattere irruente ed impulsivo, non potrà fare a meno di ammettere di aver sbagliato anche lui nei confronti del suo rivale in amore.

Al contempo Clara inizierà a vivere con insofferenza l'intromissione di Alberto nella sua vita. Del resto Palladini sfrutterà la lite avuta con Patrizio per rientrare a gamba tesa nella vita della madre di suo figlio.

Upas, puntata 25/1: Fabrizio verso un gesto estremo

Le anticipazioni dell'episodio di Upas che sarà trasmesso il 25 gennaio rivelano che Roberto parlerà con Marina per esortarla a fare chiarezza nei suoi sentimenti.

Fabrizio, intanto, sarà sempre più frustrato a causa dei nuovi problemi subentrati al pastificio. Rosato non sarà in grado di affrontare queste nuove difficoltà, tanto da arrivare a commettere un gesto estremo. Gli spoiler sono criptici, e non svelano nello specifico quale possa essere il gesto che il marito di Marina si appresterà a compiere, tuttavia, considerati i trascorsi non lascia presagire nulla di buono.

Upas, spoiler 25 gennaio: Bice interrompe un momento di confidenza del fratello

Un posto al sole è una soap che tratta diversi argomenti, passando da temi più seri a momenti di maggiore leggerezza. Stando alle anticipazioni, la puntata di Upas del 25 gennaio lascerà spazio anche a trame più allegre, come quelle che vedono protagonisti i personaggi del Comando dei vigili urbani. Difatti, si assisterà al ritorno in scena di Cerruti, il quale vorrà confidarsi con la sua amica Mariella riguardo ai suoi problemi sentimentali. Tuttavia l'arrivo improvviso di Bice interromperà il momento di confidenza fra i due amici.