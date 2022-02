Oggi, domenica 6 febbraio, andrà in onda la diciottesima puntata di Amici. Lo speciale in questione è stato registrato sabato 5, quindi sul web sono già disponibili tutte le anticipazioni di ciò che è successo in studio al rientro dallo stop di quasi due settimane pare per positività al Covid di alcuni membri del cast. Chi ha assistito alle riprese racconta che Cosmary è stata eliminata e due nuovi ballerini sono entrati nella scuola. Ospiti Carlo Verdone e Vanessa Incontrada, giudici Garrison e Anbeta.

Aggiornamenti sul ritorno in tv di Amici

Ad una settimana di distanza dalla messa in onda dello speciale di Amici sul percorso di alcuni allievi fino ad oggi, il talent-show torna al suo meccanismo originale con la puntata che sarà trasmessa a breve su Canale 5.

La registrazione di sabato 5 febbraio si è aperta con la sfida immediata che Veronica Peparini ha chiesto di poter fare. La professoressa ha voluto ed ottenuto che Cosmary si confrontasse con un ballerino hip hop che a lei piace tanto.

A giudicare questo faccia a faccia è stato Garrison: il coreografo che ha consentito alla pugliese di entrare nel cast del format Mediaset, è la stessa persona che ne ha deciso l'eliminazione definitiva.

La ragazza ha dovuto dire addio al posto nel team Celentano e al fidanzato Alex: il ragazzo ha raggiunto la giovane dietro le quinte per un ultimo saluto prima dell'inevitabile separazione.

Le classifiche degli ospiti di Amici

Ripresosi dal dispiacere per l'eliminazione di Cosmary, Alex ha partecipato alla gara sulle cover assieme a tutti gli altri cantanti della classe.

Il giudice Carlo Verdone ha assegnato i voti più alti proprio al musicista milanese e a Sissi (10), mentre il più basso a Crytical (8).

Durante la puntata che andrà in onda su Canale 5 domenica 6 febbraio, sarà svelato l'esito del televoto aperto durante uno dei daytime della settimana che sta per concludersi.

Le anticipazioni fanno sapere che gli inediti più apprezzati dal pubblico sono quelli di LDA, Alex e Luigi: come premio, i due (Strangis non era in studio pare per problemi di salute) si sono esibiti davanti ai rappresentanti delle radio che trasmetteranno i loro brani.

I giudizi sui danzatori di Amici

Per la prima volta da quando è iniziata la ventunesima edizione di Amici, anche i ballerini hanno partecipato ad una gara di ballo nel corso dello speciale domenicale.

A giudicare la tecnica e la versatilità degli allievi della classe, è stata Anbeta.

L'ex alunna ha osservato le performance dei ragazzi e inizialmente ha assegnato i voti più alti a Carola e a Dario: fanalino di coda di questa prima classifica, è stato Christian.

Raimondo Todaro ha salvato il talento del suo team dall'eliminazione nella quale rischiava di incappare a causa dell'ultimo posto.

La seconda competizione del giorno, si è conclusa sulla falsariga della prima: Carola e Dario i migliori, Serena e Christian i peggiori.

Anche in questo caso, i giovani non sono stati estromessi dal cast per volontà del loro insegnante di riferimento.

Mattia non ha preso parte a queste gare perché ancora un po' infortunato. Il ballerino di latinoamericano sta recuperando dalla micro lesione al piede che lo tiene fermo ai box da oltre un mese e mezzo, e Todaro è fiducioso che possa guarire in tempo per esibirsi al serale.

La classe di Amici, dunque, nel corso della diciottesima puntata ha perso Cosmary ma ha accolto due nuovi allievi: il ragazzo che ha battuto la pugliese nella sfida immediata (che è diventato un talento del team Peparini) e Leonardo (un danzatore di latinoamericano al quale la maestra Celentano ha dato un banco per meriti).