Continua a slittare il ritorno in studio dei ragazzi di Amici. La registrazione che era prevista per sabato 5 febbraio, è stata rimandata a mercoledì 9: domenica prossima, dunque, dovrebbe essere trasmessa la seconda parte dello speciale dedicato al percorso degli allievi da settembre ad oggi. Si fanno sempre più insistenti, inoltre, le voci che vorrebbero molti talenti del cast positivi al Covid e per questo "spariti" dai daytime e dalle puntate settimanali condotte da Maria De Filippi.

Nuova data per il ritorno in studio del cast di Amici

I fan di Amici ormai ne sono certi: sta succedendo qualcosa di strano dietro le quinte, un qualcosa di insolito che sta costringendo gli addetti ai lavori a rimandare le registrazioni con il pubblico in studio.

Dopo che domenica 30 gennaio è andato in onda uno speciale dedicato al percorso di alcuni allievi della ventunesima edizione, gli spettatori erano stati rassicurati del fatto che sabato 6 febbraio sarebbero ricominciate le regolari riprese.

Poche ore fa, però, è arrivata l'ennesima notizia negativa su questo fronte: la registrazione di questa settimana è stata annullata e ne è stata fissata un'altra mercoledì 9 febbraio.

La diciannovesima puntata del talent-show Mediaset, dunque, dovrebbe essere molto simile a quella precedente: i cantanti e i ballerini che ancora non si sono raccontati, lo faranno il 6/02 nel corso dello speciale che sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 14.

L'assenza dei talenti nei pomeridiani di Amici

La notizia dell'ennesimo rinvio della prossima registrazione di Amici, non fa altro che alimentare un rumor che circola sul web da circa una settimana.

Dopo aver assistito allo speciale sul percorso dei ragazzi e agli ultimi daytime che sono andati in onda su Canale 5, molti spettatori del talent-show si sono convinti del fatto che potrebbero esserci dei contagi da Covid anche tra gli allievi.

I pomeridiani che sono stati trasmessi in questi giorni, infatti, sono stati quasi interamente dedicati ai professori e ai casting che stanno facendo nell'ultimo periodo.

Fatta eccezione per Mattia, Crytical e Luigi, tutti gli altri talenti della classe sono spariti dal video, tant'è che non compaiono nelle puntate quotidiane né all'interno della scuola né nella casetta dove vivono.

La scelta degli autori di incentrare i daytime sugli insegnanti, potrebbe essere un modo per prendere tempo nell'attesa che i ragazzi si negativizzino. Questa teoria, comunque, al momento non è stata né confermata né smentita dagli addetti ai lavori.

Il 'mistero' della gara di ballo

Un altro indizio che secondo i fan potrebbe confermare la positività al Covid di un bel gruppo di allievi, arriva dalla gara di ballo che è stata mostrata in un recente daytime.

Lunedì scorso, infatti, quattro danzatori del cast hanno partecipato ad una competizione interna voluta dalla maestra Celentano sulla tecnica classica. A misurarsi con esercizi più o meno difficili, però, sono stati solamente Carola, Christian, Alice e Serena.

Se Mattia ha assistito alle esibizioni dalla sala relax perché infortunato ad un piede, altri due alunni erano assenti ingiustificati.

Cosmary e Dario, infatti, non hanno preso parte alla gara non si sa per quale motivo, anche perché la conduttrice di Amici non ha fatto alcun accenno a loro e al perché non ci fossero.

Oggi, mercoledì 2 febbraio, la professoressa Alessandra ha accolto nella sua squadra il ballerino Michele. La scelta dell'insegnante è avvenuta nella scuola e al pubblico non è stato mostrato il momento in cui il giovane è entrato in casetta per presentarsi ai nuovi compagni.