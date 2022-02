Mancano poche ore alla registrazione di una nuova fondamentale puntata di Amici: sabato 19 febbraio, infatti, Maria De Filippi condurrà lo speciale che sarà trasmesso su Canale 5 domenica 20. Ci sono alte possibilità che altri ragazzi ottengano la maglia del serale e a deciderlo saranno i professori dopo aver assistito a esibizioni su cover e inediti. Michele Bravi è stato il giudice dell'ultima gara tra i cantanti della classe: Luigi ha convinto ed emozionato, Gio Montana è apparso un pesce fuor d'acqua dentro e fuori lo studio.

Aggiornamenti sulla prossima fase di Amici

Oggi, venerdì 18 febbraio, è andato in onda l'ultimo daytime di Amici prima del weekend. L'intera puntata è stata dedicata alla gara che hanno affrontato i cantanti in questi giorni: ad ascoltare e valutare i nuovi inediti dei ragazzi, è stato Michele Bravi.

Maria De Filippi si è collegata con l'artista reduce dall'ottimo piazzamento al Festival di Sanremo e gli ha anticipato che sarà ospite dello speciale di domenica prossima.

Il cantautore ha potuto chiacchierare con gli allievi che ancora non sono al serale (a questa competizione non hanno partecipato né Sissi né Alex perché già certi di essere nel cast del prime time del talent-show), facendosi spiegare da loro il significato dei brani che stavano per interpretare davanti a lui.

LDA ha proposto un nuovo pezzo romantico, Albe un brano orecchiabile dal titolo "Giravolte", Aisha la prima canzone che ha scritto "Buenos dias", Crytical un pezzo rap ma allo stesso tempo musicale, Calma l'inedito col quale è entrato nella scuola "Routine".

Le lacrime del cantautore di Amici 21

Michele Bravi ha dato consigli ai ragazzi ma si è anche esposto per criticare chi non l'ha colpito particolarmente o nella scrittura dell'inedito o nella sua interpretazione.

Gli allievi di Amici che hanno catturato l'attenzione dell'artista per motivi decisamente diversi sono Luigi e Gio Montana.

Il cantautore calabrese ha portato in scena "Tondo", il pezzo che ha scritto Enrico Nigiotti e che racconta il punto di vista di un giovane in sovrappeso che affronta la vita col sorriso sulle labbra nonostante i pareri della gente.

Il protagonista del talent-show si è emozionato quando Maria De Filippi ha ricordato il suo primo provino: dopo essersi presentato, Strangis ha subito informato la produzione che soffre di diabete, un'informazione che nessuno gli avrebbe mai chiesto.

"Proprio per questo tuo essere così responsabile che abbiamo deciso di dare a te questa canzone", ha detto la conduttrice mentre il talento tratteneva a stento le lacrime.

Anche Bravi è rimasto colpito dalla storia di Luigi, tant'è che si è complimentato con lui sia per come canta che per la persona che è.

La classifica del giudice speciale di Amici

A non convincere affatto Michele, invece, è stato Gio Montana. Dopo aver ascoltato l'inedito del neo allievo, Bravi ha detto che dovrebbe essere più preciso e creare più empatia con chi ha davanti.

I pareri che il giudice ha espresso a voce durante il daytime di Amici del 18 febbraio, la produzione li ha trasformati in voti e in una classifica che Maria De Filippi ha mostrato ai ragazzi in casetta.

Primo posto per Luigi con 9, secondo Albe con 8,5 e terzo LDA con 8. Fanalini di coda nella lista delle preferenze di Michele, sono stati Calma con 5 e Gio Montana con 4.

La presentatrice ha precisato che queste valutazioni serviranno ai professori per decidere se mandare qualcuno al serale nel corso della puntata che sarà registrata domani pomeriggio.

Il nuovo talento del team Pettinelli, intanto, ha anche problemi ad inserirsi nel gruppo. Alcuni ragazzi si sono lamentati degli atteggiamenti poco collaborativi del compagno: Dario, ad esempio, ha protestato per i modi di fare di Gio e del suo fare la vittima.