LDA, allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi e figlio del cantante Gigi D'Alessio, è finito al centro di una polemica che i suoi fan hanno scatenato contro il talent show. Il cantante nel corso dei mesi è riuscito a crearsi un seguito importante, ottenendo un successo davvero incredibile alla sua età. Nella puntata andata in onda domenica 13 febbraio, però, non è risultato tra i primi concorrenti ammessi al serale di Amici 21.

LDA non è tra i primi ammessi al serale

Nessuno si sarebbe mai immaginato che LDA, Luca D'Alessio, non sarebbe stato tra i primi allievi ammessi al serale di Amici.

Il figlio d'arte sta ottenendo un successo incredibile, come il record che si è aggiudicato su Spotify Italia, che lo ha consacrato come il primo della classe di canto. Nella puntata di domenica 13 febbraio, quattro talenti sono riusciti a ottenere la maglia del serale. Si tratta di Alex, Sissi, Dario e Michele. Pur essendo quasi scontato l'ingresso al serale di LDA, molti telespettatori non sono stati d'accordo sul fatto che non fosse uno dei primi a ottenere la tanto attesa maglia, visto che è quello che ha ottenuto più successi da quando è all'interno della scuola.

Nonostante il record di ascolti, LDA non è riuscito ad arrivare primo nella classifica di Emma Marrone, ma si è aggiudicato il penultimo posto insieme ad Albe.

Emma ha spiegato che il cantante ha avuto dei problemi di fiato, probabilmente dovuti all'agitazione che lo coglie sempre quando deve salire sul palco.

La polemica dei fan

I fan di Luca si sono scagliati contro il talent show, scatenando un'accesa polemica sui social network. LDA ha superato i 16 milioni di stream con il suo brano "Quello che fa male", su Spotify.

Sicuramente è arrivato a ottenere il titolo di cantante di Amici 21 più ascoltato in assoluto. Un record davvero storico, che ha scatenato la reazione dei suoi tanti fan quando hanno scoperto che non era tra i primi allievi a essere ammesso al serale. Secondo i telespettatori il ragazzo starebbe pagando il conto di avere un cognome così importante.

Si chiedono come mai non riesce mai ad arrivare primo in classifica e per quale motivo non gli è stata data subito la maglia del serale, visto il suo successo.

Il momento difficile di LDA

Mentre i fan tiravano fuori le unghie per difenderlo sui social network, LDA ha attraversato un momento di crisi, subito dopo la puntata. Il cantante si è sentito molto stressato e agitato, non tanto per le classifiche, quanto per il fatto che non si sente a proprio agio sul palco. Luca è un ragazzo molto emotivo, che in diverse occasioni ha parlato della sua agitazione ogni volta che deve cantare su un palco. "Perché ce la fate tutti e io no?" ha chiesto ad Albe, durante uno sfogo. Sicuramente il ragazzo si farà forza del grande successo ottenuto e dell'affetto profondo che provano i fan per lui, che continuano a difenderlo, sostenerlo e ad ascoltare la sua musica.