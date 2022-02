Il daytime di Amici del 28 febbraio è stato dedicato alla tensione che c'è nella casa a poche settimane dall'inizio del serale. Christian ha cercato di fare la valigia per lasciare la scuola dopo le critiche che ha ricevuto da Alessandra Celentano e Veronica Peparini sul suo futuro nel programma. Tra Calma e Alex, invece, c'è stata una nuova accesa discussione sui problemi che il primo sta avendo sul palco: urla e parolacce tra i due cantanti della classe che si sono già scontrati in passato.

Malumori ad Amici in vista del serale

Oggi, lunedì 28 febbraio, i fan di Amici sono stati aggiornati su quello che è accaduto nella casetta dopo la puntata di domenica.

Christian è stato ripreso dalle telecamere mentre faceva la valigia, convinto di voler tornare alla propria quotidianità dopo mesi di lezioni e crescita.

Alex ha raggiunto il compagno in camera e ha cercato di dissuaderlo dall'idea di abbandonare il programma a un passo dal serale, che inizierà il 19 marzo. A bloccare il ballerino è stata anche Maria De Filippi che, intervenendo in collegamento, ha fatto un discorso ben preciso al giovane che si può riassumere in questo modo: "Non fare una cosa di cui potresti pentirti. Pensaci bene, magari tutta la notte e poi prenderai una decisione".

L'allievo del team Todaro si è detto convinto di voler lasciare la scuola perché non si sente più motivato neppure quando è in sala prove.

La conversazione si è chiusa con la promessa di Christian di riflettere bene sul suo futuro prima di fare qualsiasi scelta a una sola settimana dalla formazione del cast del prime time.

Discussione al veleno tra due protagonisti di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda il 28 febbraio è stato dedicato anche a un'accesa lite che due allievi hanno avuto subito dopo la puntata di domenica scorsa.

Calma stava commentando gli errori che ha commesso sul palco (gli attacchi durante la prova di tecnica vocale ad esempio), giustificandoli con il malumore che avevano alimentato in lui i rimproveri che Rudy Zerbi gli aveva fatto pochi minuti prima.

"Avevo la testa da un'altra parte, per questo ho sbagliato tutto", ha detto il ragazzo prima che Alex intervenisse.

L'alunno del team Cuccarini ha protestato per le scuse che sente da mesi da chi non fa bella figura in scena: "Basta giustificarsi. Dì che hai sbagliato e non che l'hai fatto per quello che ti aveva detto prima il professore". Tra i due è nata una lite piuttosto accesa, contornata da parolacce e inviti poco eleganti ad andare a quel paese.

I talenti di Amici che sono già al serale

Alex ha alzato la voce e Calma gli ha consigliato di non immischiarsi in situazioni che non lo riguardano. Il tutto si è concluso con il musicista che si è allontanato per evitare ulteriori scontri e con LDA che l'ha rimproverato per aver usato toni troppo forti. "Mi gridava addosso, non mi faceva parlare. Per questo mi sono innervosito", ha detto l'allievo del team Cuccarini a sua discolpa.

Questa discussione non ha fatto altro che confermare un feeling mai nato tra i due talenti di Amici, un rapporto che è sfociato spesso in faccia a faccia duri e confronti sul palco finiti un po' a favore di uno un po' dell'altro.

Alex è tra i nove protagonisti della ventunesima edizione che hanno già la certezza di partecipare ad almeno una puntata in prime time del talent-show di Maria De Filippi. Il cast che esordirà in prima serata sabato 19 marzo al momento è composto da: Alex, Sissi, Aisha e Albe per il canto, Dario, Carola, Michele, John Erik e Serena per il ballo.

Altri 9 ragazzi sono in attesa di conoscere il loro futuro, che potrà essere dentro o fuori dalla scuola.