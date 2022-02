Malore per Serena nella scuola di Amici 21. Durante la puntata del daytime del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sono state trasmesse delle immagini della ballerina che si lamentava di sentirsi male.

Serena, al termine della registrazione dell'ultima puntata di Amici 21, non è stata bene al punto da far preoccupare il suo fidanzato Albe che è corso subito da lei. I fan social della trasmissione si sono subito scatenati in rete, tanto che qualcuno ha ipotizzato che possa essere incinta.

Serena si sente male ad Amici 21: 'Mi fa male la pancia'

Nel dettaglio, durante la puntata del daytime di Amici 21 trasmessa nel pomeriggio dell'8 febbraio su Canale 5 sono state trasmesse le immagini di Serena in cui ammetteva di sentirsi male.

"Mi fale male, mi fa male la pancia. No è proprio una cosa nervosa, è come se mi pungesse", ha svelato Serena che respirava con fatica e non ha trattenuto le lacrime dopo questo lieve malore nella scuola di talento di Maria De Filippi.

"Amore hai avuto una fitta addominale, è normalissimo. Tranquilla", ha subito replicato Albe, che pur senza nascondere la sua preoccupazione è corso dalla fidanzata per capire cosa stesse accadendo.

Albe preoccupato corre subito da Serena dopo il malore ad Amici 21

Insomma le condizioni della ballerina Serena hanno destato non poche preoccupazioni tra i fan social di Amici 21, dato che la verità su quanto è successo verrà rivelata agli spettatori nel corso della prossima puntata del daytime di Amici 21 in onda il 9 febbraio su Canale 5.

Nel frattempo, però, sui social in tanti si chiedono cosa sia successo e qualcuno dopo aver visto la clip con le anticipazioni legate alla prossima puntata del daytime, in cui Serena dice di stare male, ha addirittura ipotizzato che la ballerina possa essere in dolce attesa.

"Mica è incinta?", si sono chiesti diversi fan e spettatori di questa ventunesima edizione del talent show, dopo aver visto la scena del malore di Serena.

I fan di Amici 21 sospettano che Serena sia incinta

"Mi dispiace troppo per lei, forse sarà un attacco di panico", ha scritto ancora qualcun altro parlando della ballerina protagonista di Amici 21, mentre altri fan della trasmissione ipotizzano che possa essere un attacco di appendicite.

La verità, però, verrà svelata solo nel corso della prossima puntata del daytime di Amici e intanto cresce l'attesa anche per la prossima puntata domenicale del talent show, prevista il 13 febbraio su Canale 5.

In vista dell'avvicinarsi della fase serale non si esclude che altri allievi di questa ventunesima edizione possano essere fatti fuori dal cast e rinunciare così alla possibilità di accedere allo show di prima serata.