Il figlio del cantautore napoletano Gigi D'Alessio, Luca D'Alessio in arte LDA, nelle scorse ha avuto un momento di crisi ad Amici e si è a lungo sfogato con il suo insegnante di canto Rudy Zerbi. L'allievo ha spiegato di arrivare sul palco sempre con l'ansia e con il timore di essere giudicato perché figlio di vip.

Lo sfogo di Luca D'Alessio con il suo insegnante Rudy Zerbi: 'Voglio dimostrare chi sono'

Lda in lacrime ha dichiarato: "Ho paura di quel palco non riesco a cantare". Poi ha aggiunto che durante le prove va tutto bene, ma che in puntata non riesce a esprimersi al meglio perché in preda alla paura.

Lda ha detto di avere l'ansia perenne e di cantare, con il timore di essere continuamente giudicato e per questo non si gode il palco. Il discorso è poi scivolato sul punto focale di tutto, ossia il fatto che suo padre sia una persona popolare. A tal proposito ha aggiunto: "Sentirsi dire che è sempre per qualcun altro e non per me dopo 18 anni diventa pesante".

Luca D'Alessio ha dichiarato che in realtà, a differenza di quanto tutti pensino, essere figlio d'arte è difficilissimo. Il diciottenne si chiede perché non venga capito e ha aggiunto: "Se mio padre avesse fatto il medico nessuno avrebbe detto niente. Anzi avrebbero detto ‘che bello che segui le orme di tuo padre'. Perché con questo lavoro non succede lo stesso?"

Luca ha poi anche raccontato che quando andava a scuola succedeva la stessa cosa: "Se mi succedeva qualcosa di bello, qualcuno pensava al marcio dietro.

Ho fatto sempre tutto io, sempre tutto io".

Luca D'Alessio stanco di essere considerato un 'raccomandato'

"Viene sempre valutato quello che ho e non quello che sono", ha aggiunto nel lungo sfogo con Rudy Zerbi. L'insegnante gli ha detto che deve cantare pensando solo alla musica, che il palco se lo deve "mangiare" perché anche se una persona fosse raccomandata, quando arriva in un posto la raccomandazione finisce: ma gli ascolti, il disco d'oro, gli applausi non sono affatto figli di una raccomandazione da parte di qualcuno.

Rassicurato da queste parole, Lda ha concluso dicendo che ad Amici vuole dimostrare chi è e quando vale.

Cosa ne penserà suo padre Gigi D'Alessio dello sfogo di suo figlio Luca? Alcuni giorni avevano dichiarato in un'intervista di non aver assolutamente fatto alcuna chiamata o raccomandazione per Lda, aggiungendo di essere molto orgoglioso di lui e di seguire con interesse il suo percorso nella scuola di Amici.