Nella puntata pomeridiana di Amici andata in onda oggi, venerdì 11 febbraio, il pubblico a casa ha saputo che Mattia Zenzola deve abbandonare il programma. Il ballerino, voluto fortemente nella Scuola dal professore Raimondo Todaro, non è infatti riuscito a recuperare dall'infortunio alla caviglia. Il giovane, appena 18enne, è stato sottoposto a degli accertamenti clinici dai quali i medici hanno diagnosticato altri due mesi di convalescenza.

Mattia, durante le prove, ha sentito ancora dolore

Il destino di Mattia nella scuola, d'altronde, sembrava essere oramai segnato.

Il ragazzo, infatti, era finito nelle ultime settimane nel mirino di Alessandra Celentano, che aveva più volte chiesto l'eliminazione del ballerino proprio a causa della sua inattività per infortunio.

Todaro, dal canto suo, si era sempre rifiutato di rinunciare al ballerino, affermando più volte che avrebbe abbandonato la scuola solo qualora il medico lo avesse deciso. E così è stato. Nonostante Mattia, infatti, più volte aveva affermato di essere in miglioramento, durante le prove in sala con i ballerini professionisti Umberto e Vincenzo ha sentito nuovamente del dolore che, di fatto, non gli ha permesso di allenarsi. Da qui i nuovi accertamenti e la diagnosi del medico, che Todaro non ha potuto far altro che accettare.

Mattia ha accolto la notizia in lacrime

La notizia, come detto, è stata comunicata da Raimondo stesso, che ha poi scelto di far leggere il referto direttamente a Mattia. Quest'ultimo, alla notizia, ha reagito con un "non ci credo", al quale è seguito poi un pianto. Decisamente molto alto, dunque, il dispiacere per quanto successo, specie perché oramai il talent sta arrivando alle fasi decisive del serale.

Mattia, poi, ha continuato a esternare il proprio disappunto, sottolineando come sia ''brutto, bruttissimo'' il fatto di dover abbandonare quello che ha definito come un ''sogno'' e un ''bellissimo percorso''. Todaro, dal canto suo, è rimasto decisamente molto tranquillo e ha fatto una promessa a Mattia: "Sai perché non piango?

Perché a settembre hai già un banco".

L'ex ballerino di Ballando con le Stelle, dunque, ha di fatto promesso al ballerino che quello di questa edizione non è un addio al programma, ma solo un arrivederci. D'altronde non sarebbe la prima volta nella storia del programma che accade una cosa simile. Qualche anno fa, infatti, anche Andreas Muller si fece male poco prima del serale e fu costretto a lasciare la scuola. Il ballerino, però, tornò nel programma l'anno successivo, riuscendo poi addirittura a vincere e a divenire per diversi anni uno dei professionisti della scuola.