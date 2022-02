Nel corso della registrazione di Amici che Maria De Filippi ha condotto il 26 febbraio, quattro allievi hanno ottenuto la maglia del serale: i cantanti Aisha e Albe, e i ballerini Serena e John Erik. Le anticipazioni che circolano sui social network in queste ore, fanno sapere che non ci sono state eliminazioni e che Rudy Zerbi non ha promosso nessuno dei suoi alunni nonostante fossero primi in varie classifiche.

Prime notizie dagli studi di Amici 21

La puntata di Amici che andrà in onda domenica 27 febbraio, è stata registrata in queste ore, perciò i fan più curiosi possono scoprire con un giorno di anticipo cosa sarà trasmesso domani pomeriggio su Canale 5.

I cantanti e i ballerini che non hanno ancora ottenuto il pass per la fase serale, si sono misurati in difficili prove davanti a giurati speciali: i tre tenori de Il Volo hanno ascoltato e valutato le cover degli allievi della scuola, il maestro Adriano Pennino la tecnica vocale espressa sul brano "Una vita in vacanza".

La somma delle classifiche (unita alla media delle precedenti), vedeva ai primi posti Aisha, LDA e Luigi. I tre si sono presentati davanti alla commissione per conoscere il loro destino: la ragazza è stata promossa da Lorella Cuccarini (che ora ha tutta la sua squadra nel cast della puntata del 19 marzo), mentre gli altri due giovani sono stati fermati. Rudy Zerbi ha ribadito quanto detto una settimana fa: nessuno dei talenti del suo team passerà al prime time fino all'ultimo speciale della domenica disponibile, per questo Strangis e D'Alessio non hanno ricevuto la maglia dorata.

Altri due danzatori al serale di Amici

Per quanto riguarda i ballerini, si sono esibiti davanti a tre giurati di diverse discipline e la classifica che è venuta fuori ha permesso a due professori di promuovere i loro allievi. Veronica Peparini ha ritenuto che fosse arrivato il momento di consegnare la maglia d'oro a John Erik, e lo stesso ha fatto Raimondo Todaro con Serena.

Christian è tornato a ballare sul palco dopo una settimana di stop, ma ha dovuto fare i conti con le critiche della maestra Celentano. Alessandra si è esposta dicendo che il giovane non merita il serale perché non è al livello degli altri danzatori della classe (stesso pensiero di Veronica), ma l'insegnante di latinoamericano si è preso altro tempo per decidere definitivamente se tenere o mandare via il ragazzo.

Tra i banchi, oggi non figurava Crytical: non si sa per quale motivo, ma il rapper non era in studio e ovviamente non si è esibito (non lo hanno fatto i già "magliati" Alex, Sissi, Dario, Michele e Carola).

Prende forma il cast del prime time di Amici

Con le quattro promozioni che ci sono state nel corso della registrazione del 26 febbraio, salgono a 9 gli allievi di Amici che sicuramente parteciperanno al serale. A esibirsi, in prima serata sabato 19 marzo, saranno: i cantanti Alex, Sissi, Albe e Aisha e i ballerini Michele, Dario, Carola, John Erik e Serena. Maria De Filippi ha spiegato più volte che non esiste un numero massimo di ragazzi che possono ottenere la maglia d'oro: l'ultima parola spetterà ai professori, che potrebbero anche decidere di consegnare il pass a tutti e 18 i talenti della classe.

Quando manca un solo speciale prima dell'inizio della prossima fase (quella di sabato 5 marzo sarà l'ultima registrazione del pomeridiano di Amici 21), sono ancora in bilico: LDA, Luigi, Alice, Crytical, Gio Montana, Calma, Leonardo e Nunzio. La puntata che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 6 marzo, dunque, sarà quella decisiva per la formazione completa del cast che animerà gli appuntamenti serali a partire dalla metà del mese prossimo.