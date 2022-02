Arrivano le prime anticipazioni sulle nuove fiction Rai per la stagione Tv 2022/2023. Tra i titoli spiccano delle riconferme che non deluderanno le aspettative del pubblico, come nel caso di Lolita Lobosco 2.

Spazio anche all'arrivo di una delle attrici più amate dal pubblico italiano: Sabrina Ferilli. Quest'ultima, dopo aver lavorato in fiction Mediaset di successo, si appresta a tornare su Rai 1 con un nuovo progetto in più puntate.

Confermata Lolita Lobosco 2: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

Le anticipazioni sulle nuove fiction Rai che saranno trasmesse nel corso della prossima stagione Tv 2022/2023 rivelano che tra i ritorni in onda ci sarà quello di Lolita Lobosco.

La serie poliziesca con protagonista Luisa Ranieri dopo il successo della prima stagione, con una media di quasi sette milioni di spettatori, tornerà in onda con la seconda stagione e un nuovo ciclo di episodi in prima visione.

Tra le riconferme si segnala anche quella di Un passo dal cielo 7, con protagonista Daniele Liotti, che sarà nuovamente nel palinsesto di Rai 1.

Elena Sofia Ricci protagonista di una nuova fiction thriller

Sempre in prime-time, ci sarà spazio anche per il ritorno di Elena Sofia Ricci. La celebre e amata suor Angela di Che Dio ci aiuti 7 sarà la protagonista di una nuova serie televisiva che la vedrà in una veste inedita.

Trattasi di un thriller ambientato tra le montagne, dove Elena Sofia Ricci vestirà i panni di una profiler della polizia alle prese con diversi omicidi su cui fare luce, e con la lotta contro l'Alzheimer.

Tra le novità spicca anche un tv-movie dedicato alla memoria di Alda Merini.

Arriva Sabrina Ferilli con Gloria: anticipazioni fiction Rai 2022/2023

E poi ancora, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai per la stagione Tv 2022/2023 evidenziano che tornerà una delle attrici più seguire dal pubblico italiano.

Stiamo parlando di Sabrina Ferilli che, dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, sarà di nuovo uno dei volti di punta delle fiction della Tv di Stato.

L'attrice romana sarà la protagonista di Gloria, diva degli anni '90 di cui saranno raccontate vicende e vicissitudini personali.

Un ritorno molto atteso quello di Sabrina Ferilli che in questi ultimi anni ha lavorato soprattutto a Mediaset, interpretando alcune fiction di successo come, ad esempio, Svegliati amore mio. Vedremo se anche in Rai l'artista capitolina riuscirà a confermarsi ulteriormente.