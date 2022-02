Tempo di confessioni nella soap Il Paradiso delle Signore 6. Cosa succede nella puntata in onda martedì 15 febbraio 2022 alle 15:55 su Rai 1 e in replica su RaiPlay? Ezio e Veronica sono distanti, troppe le bugie che li hanno messi alla prova negli ultimi tempi. Inoltre, la presenza di Gloria turba la tormentata Zanatta, che sa benissimo quanto Ezio sia ancora legato a lei, nonostante affermi il contrario. Gemma è sempre più irrequieta e ripensa alla lettera che ha scritto a Gloria con l'intento di tenerla lontana dalla sua famiglia. Ha però ottenuto l'effetto contrario, visto che Ezio si è riavvicinato a lei.

Come se non bastasse, Veronica si è presa la colpa della lettera minatoria, facendo reagire malissimo Colombo, che se ne è andato di casa furioso.

Il Paradiso delle Signore puntata 107 trama

Dante non ha intenzione di mollare la presa, farà di tutto per sottrarre Il Paradiso a Vittorio e Umberto. Dalla sua parte c'è anche Fiorenza, che non vede l'ora di vedere i Guarnieri a terra.

Umberto sa che Flora è irresistibilmente attratta da lui e così pensa di sfruttare questo a suo favore. Dante l'ha invitata a cena, quale occasione migliore per strappargli delle preziose informazioni? L'idea del commendatore non è però delle migliori.

Come raccontano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Umberto usa Flora come spia.

A cena con Dante, dovrà essere abile a capire le sue prossime mosse.

La mossa di Sandro per riavere Tina

Tina non è stata scelta come protagonista del musicarello: Brivio ha preferito una ragazza più ''disponibile''. Un duro colpo per la giovane Amato, che da poco è tornata a cantare dopo una lunga malattia alle corde vocali.

Sandro vuole riconquistare la moglie e così fa qualcosa per lei. Stringe un accordo con Brivio per far rientrare Tina nel musicarello, sperando di farle cosa gradita.

Veronica annulla le nozze con Ezio nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore 6

Ezio non si fida di Veronica e, nonostante sia tornato a casa, ha preferito essere chiaro dicendole di voler rinviare il matrimonio.

Gemma è disperata, si sente la responsabile di tutto.

Sebbene a malincuore, Veronica annulla il matrimonio con Ezio. Stando alle anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore 6 in onda martedì 15 febbraio su Rai 1, il signor Colombo apprezzerà il gesto della compagna, ma non sarà abbastanza.

Ormai il rapporto tra Ezio e Veronica sembra arrivato al capolinea, con tutto quello che è successo. Ezio chiederà alla compagna del tempo, ha bisogno di riflettere sui suoi sentimenti e di riacquistare la fiducia ormai persa. Non si mette bene per la coppia, anche perché nel cuore e nella mente di Ezio pare farsi spazio sempre di più Gloria.