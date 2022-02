Nuova registrazione di Uomini e donne ricca di colpi di scena. Oggi 10 febbraio, i protagonisti del trono over e classico sono tornati di nuovo in studio per le riprese delle nuove puntate che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Le anticipazioni sul programma rivelano che, al centro dell'attenzione, continua ad esserci il trono di Matteo Ranieri, dato che il ragazzo ha preso delle decisioni importanti legate al suo percorso in studio con Denise e Federica, le corteggiatrici che sono arrivate al rush finale.

Federica ritorna in studio da Matteo: anticipazioni U&D registrazione 10 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che dopo la mancata presenza in studio di Federica e Denise all'ultima registrazione del programma, questa volta qualcosa è cambiato.

Nelle riprese delle nuove puntate di oggi 10 febbraio, Matteo ha avuto modo di rivedere in studio Federica ma non Denise, che ha scelto di non presentarsi per la seconda volta.

Di conseguenza, le anticipazioni della trasmissione Mediaset, rivelano che il tronista ha scelto di parlarsi e di chiarirsi con Federica.

Tra i due c'è stato un confronto in studio, durante il quale hanno avuto modo di parlare civilmente e di far chiarezza sul rapporto che stanno costruendo in trasmissione.

Matteo chiude con Denise: anticipazioni U&D

Alla fine di questo confronto, tra Matteo e Federica c'è stato anche un abbraccio che ha sancito definitivamente il ritorno di una serenità e una tranquillità che i due avevano ormai perso durante l'ultima registrazione.

E per quanto riguarda Denise? Le anticipazioni di Uomini e donne delle prossime puntate rivelano che alla fine Matteo ha scelto di chiudere definitivamente con la ragazza.

Dopo che non si è presentata per la seconda volta consecutiva in trasmissione, Matteo ha ammesso di non avere intenzione di fare pazzie per lei e quindi di andare a riprendersela fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Sono quattro le nuove corteggiatrici per Luca: anticipazioni U&D registrazione 10 febbraio

Una scelta forte quella di Matteo che, al momento, resta in trasmissione ma solo con Federica. Sarà lei la sua scelta finale oppure arriveranno nuove corteggiatrici? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni del programma di Canale 5.

Occhi puntati anche sul trono di Luca. Le anticipazioni di U&D di questa nuova registrazione del 10 febbraio 2022, rivelano che il tronista è stato protagonista di una nuova esterna con Lilli, ma c'è stato spazio anche per l'arrivo di 4 nuove pretendenti che si metteranno in gioco per cercare di conquistare il cuore del tronista romano.