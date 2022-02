Le anticipazioni delle prossime puntate della Un posto al sole, che andranno in onda nel preserale di Raitre nella settimana fino a venerdì 25 febbraio 2022, sono ricche di colpi di scena.

A Palazzo Palladini ritornerà un volto storico della longeva soap opera partenopea, che movimenterà le cose tra Susanna e Niko ma anche tra Filippo e Serena. Mariella, invece, subirà il fascino di una sua conoscenza passata e il marito Guido capterà che gli stia nascondendo qualcosa. Giuditta metterà in giro delle voci sul conto di Renato, ma Raffaele scoprirà che la donna mente.

Un posto al sole anticipazioni e trame prossime puntate: il ritorno di Patrizio Giordano

Dopo un periodo di assenza, nelle prossime puntate di Un posto al sole a Palazzo Palladini tornerà un amato personaggio che apprenderà tutto ciò che è accaduto a sua insaputa, si tratta di Patrizio. Franco, la cui moglie Angela si trova lontana, ha iniziato ad accorciare le distanze con la sua ex Katia Cammarota e questa situazione, prossimamente, finirà per confonderlo interiormente. Non solo non saprà come doversi comportare nei confronti della madre di Nunzio, ma ci saranno problemi anche con il suocero. Nel frattempo Raffaele e Renato avranno a che fare con una forte emicrania dovuta al post-sbornia, ma un evento che promette di regalare risate coinvolgerà in modo particolare Poggi.

Successivamente Raffaele si renderà conto di come Giuditta menta su come siano andate le cose tra lei e Renato.

Franco dubita di Katia nelle nuove puntate di Un posto al sole

Patrizio, sfumato il suo sogno di stabilirsi a Barcellona, finirà per convincersi che il lavoro al Vulcano sia il massimo a cui può aspirare. Franco, in crisi per la ricostruzione fatta da Giovanni riguardo la sua storia con Cammarota, inizierà a non fidarsi della sua ex.

Una vecchia conoscenza che sta molto a cuore a Mariella la porterà a commettere un gesto decisamente inappropriato. La donna, nel dettaglio, deciderà di passare sopra ad una violazione del codice della strada commesso dal suo vecchio ‘pallino’.

La presenza di Virginia mina il rapporto tra Rossella e Riccardo: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

La vicenda di Corrado ha finito per mettere a dura prova Rossella che, nelle nuove puntate di Un posto al sole, cercherà il supporto di Riccardo per superare il forte senso di inadeguatezza che cova e il dolore derivato dall’intera vicenda. E sarà proprio in un momento così inappropriato che spunterà l’ex di Riccardo! La presenza di Virginia a Napoli rischierà di sciupare la serenità dei due innamorati. Nel frattempo, Franco e Katia si renderanno conto di come la loro vicinanza rischi di compromettere non solo gli equilibri della famiglia, ma anche quelli personali. Per tale ragione Boschi e Cammarota, nelle prossime puntate di Un posto al sole, prenderanno un paio di decisioni.

La sorpresa, non certo gradita, che Virginia farà all’ex Riccardo rischierà di compromettere la relazione dell’uomo con la bella Rossella. Sarà così che il dottor Crovi sarà suscettibile e più pressato che mai.

Un posto al sole: Roberto Ferri continua a manipolare Chiara Petrone, Mariella nasconde qualcosa a Guido

La manipolazione di Roberto Ferri sull’ignara Chiara proseguirà anche nelle prossime puntate di Un posto al sole. Lo scopo dell’uomo sarà sempre il medesimo, ossia appropriarsi del Gruppo Petrone. In tutto questo Chiara sarà interessata a riavvicinarsi a Nunzio. I comportamenti di Mariella, che finirà per offrire la cena a Cotugno, inizieranno ad essere sospetti agli occhi di Guido Del Bue che capirà che sua moglie cova qualcosa.