Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 febbraio su Canale 5, Steffy penserà ancora molto alla notte di passione trascorsa con Liam, ma nonostante il senso di colpa cercherà di andare avanti con la sua vita, insieme al suo fidanzato John Finnegan. Liam, invece, non riuscirà a vivere nella menzogna e sarà ancora convinto che la soluzione migliore sia confessare il suo tradimento a Hope. Nel frattempo Carter sarà impegnato nel trovare qualcuno che possa gestire al meglio la fondazione della Forrester Creations e penserà a Paris.

Subito dopo Walton chiederà a Ridge di assumere la donna.

Beautiful, episodi dal 21 al 25 febbraio: Steffy si sente in colpa per aver tradito John con Liam

Negli episodi di Beautiful in onda dal 21 al 25 febbraio, Hope spiegherà agli altri cos'è accaduto veramente a Thomas, prima che l'uomo venisse operato. Nel frattempo Steffy sarà assai gratificata dal suo rapporto con John Finnegan, ma si sentirà ancora in colpa per averlo tradito con Liam. Carter, invece, dovrà trovare un sostituto per la gestione della fondazione Forrester e penserà a Paris, poiché resterà molto colpito dal suo forte entusiasmo. In seguito Hope presenterà le nuove foto pubblicitarie a Steffy e si confronterà con la stilista riguardo al ruolo ricoperto da Zoe e Zende: secondo la Logan i due giovani sono un'ottima risorsa per la Forrester Creations e sarà molto fiera di loro.

Beautiful, puntate 21-25 febbraio: Carter propone a Ridge di assumere Paris

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 21 al 25 febbraio, Carter proporrà a Ridge di assumere Paris alla Forrester Creations: lo stilista, però, avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Carter, intanto, non riuscirà a resistere e annuncerà a Zoe, la sorella di Paris, che presto ci sarà una bella sorpresa.

Paris e Zende, invece, saranno sempre più vicini e tra loro nascerà una forte complicità, che non passerà inosservata soprattutto a Zoe. Successivamente Liam raggiungerà Hope e Steffy: la giovane Logan sarà assai felice che tutti i problemi siano ormai passati, ma sarà ancora ignara di essere stata tradita da Liam.

Liam vuole confessare il suo tradimento a Hope

Liam sarà pervaso da un grande senso di colpa e avrà intenzione di confessare tutta la verità a Hope sulla notte di passione trascorsa con Steffy, così ne parlerà immediatamente con la stilista. Lo Spencer non vorrà vivere nella menzogna e sarà desideroso di sistemare la questione del tradimento una volta per tutte, ma con la sua confessione l'uomo rischierà di perdere per sempre la sua amata Hope.