Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo, Thomas uscirà dall'ospedale e Brooke acconsentirà alla richiesta di Ridge di passare il periodo di convalescenza nella loro abitazione. Inoltre, Liam sarà sempre più propenso a rivelare il suo tradimento a Hope, ma Steffy si opporrà in ogni modo.

Thomas viene dimesso dall'ospedale

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 28 febbraio al 5 marzo, Liam si sentirà profondamente turbato per avere tradito Hope e sarà sempre più intenzionato a rivelarle tutto.

Intanto, Steffy gli parlerà apertamente e lo spronerà a non fare niente perché questo provocherebbe degli sconvolgimenti nella vita di tante persone. Proprio in quel momento arriverà Hope e, sentendo la loro conversazione, chiederà loro delle spiegazioni. Inoltre, Thomas starà finalmente meglio e sarà dimesso dall'ospedale.

Ridge fa una proposta di lavoro a Paris

Secondo le anticipazioni televisive fino al 5 marzo, Ridge si occuperà di suo figlio e chiederà a Brooke di perdonarlo, cosicché possa passare il periodo di convalescenza in casa Forrester. Logan confiderà finalmente in un cambiamento del ragazzo e pertanto acconsentirà a farlo stare presso la sua abitazione. Thomas non potrà che essere contenta per questa scelta e ha solo intenzione di pensare al futuro.

Accanto al giovane Forrester ci sarà pure Hope e questo porterà molto turbamento in Liam.

Nel frattempo, Ridge sarà colpito dalle qualità dimostrate da Paris e sarà convinto del fatto che lei è la persona giusta per il posto alla Forrester Creations. In tutto questo Carter rivelerà a Zoe le ultime novità in merito all'offerta lavorativa pervenuta alla sorella, ma lei non mostrerà alcuna gioia.

Tra le altre cose, Wyatt e Flo si recheranno a casa di Steffy ed è in quella conoscenza che vedranno per la prima volta Finn. Entrambi gli faranno numerose domande sul suo conto, ma converranno sul fatto che il ragazzo ideale per lei.

Zoe non vuole che Paris sia assunta alla Forrester Creations

In base agli spoiler della prossima settimana, Zoe non sarà per nulla felice che Paris lavori alla Forrester perché ha paura che possa stravolgerle la sua vita.

A tal fine inviterà lo Walton a non farle avere quel lavoro. L'uomo sarà perplesso per la richiesta della sua fidanzata, ma deciderà di parlare con Ridge. Quello che non saprà è che Forrester è rimasto contento delle qualità della Buckingham e la sua decisione l'ha presa.

Infine, Hope noterà Liam e Steffy mentre sono intenti a parlare. La giovane Forrester si allontanerà con una scusa, mentre Liam sarà sempre più confuso ed intenzionato a confessare a Hope il suo tradimento. Ma proprio in quel momento arriverà una chiamata di Steffy che gli dirà di raggiungerla immediatamente.