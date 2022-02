Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 7 a sabato 12 febbraio, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Liam dirà a Steffy che vorrà confessare ad Hope di averla tradita. La figlia di Ridge, però, implorerà l'uomo di non farlo, in quanto le loro rispettive relazioni con Logan e Finn si rovinerebbero.

Intanto, in ospedale, il dottor Finnegan annuncerà a Ridge ed Hope che l'intervento chirurgico sarà riuscito alla perfezione ed ora non resterà che attendere il risveglio dello stilista per capirne di più.

Liam vorrà confessare ad Hope di averla tradita

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Liam Spencer spiegherà a Steffy Forrester che in realtà suo fratello Thomas non ha baciato sua moglie Hope, ma solo il manichino con le sembianze di quest'ultima. Dunque, l'uomo farà capire alla stilista che si sarà infuriato con Logan per un tradimento che nella realtà dei fatti non c'è mai stato.

Inoltre, Liam confesserà anche a Steffy che vorrebbe dire tutta la verità a Hope, cioè che l'ha tradita. La figlia di Ridge, però, implorerà Spencer di non dire nulla, altrimenti si rovinerebbe del tutto il suo rapporto con Hope e allo stesso tempo anche Finn la lascerebbe e non vorrebbe più sapere niente di lei.

Steffy resterà allibita dalle intenzioni dello Spencer e non vorrà parlarne, in quanto suo fratello starà ancora lottando tra la vita e la morte in sala operatoria.

L'intervento chirurgico di Thomas riuscirà perfettamente

Poco dopo, Ridge dirà ad Hope di sentirsi impotente e allo stesso tempo si domanderà se Thomas sarà cambiato dopo l'intervento chirurgico.

Subito dopo, Forrester senior e gli altri cari di Thomas verranno informati dal dottor Finn che l'intervento sarà riuscito.

Nel frattempo, Quinn si renderà conto di aver sbagliato tantissimo con Eric e per questo motivo gli chiederà scusa. Nonostante ciò, l'uomo bloccherà le scuse della donna sul nascere, in quanto riterrà di essere lui a doversi scusare con lei.

Dopodiché, i due si riconcilieranno e torneranno ad essere una coppia.

Successivamente, Finn riterrà che i deliri di Thomas fossero dovuti all'emorragia provocata dal trauma cranico. Il dottore, però, per esserne certo vorrà attendere il risveglio dell'uomo e capirne di più. Intanto, Thomas si risveglierà e pian piano si avvierà sempre di più verso la guarigione, grazie all'intervento tempestivo di Hope e Finnegan.