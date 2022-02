Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Ridge vorrà fare un’offerta di lavoro a Paris per il posto vacante della fondazione Forrester, ma Zoe non sarà per niente felice di questa decisione in quanto temerà che sua sorella possa intromettersi nella sua vita.

Nel mentre, Liam avrà sempre più sensi di colpa e vorrà dire la verità sul tradimento ad Hope, ma Steffy cercherà di dissuaderlo a parlare in quanto questa decisione farebbe soffrire tutti.

Ridge offrirà un lavoro a Paris

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Liam Spencer sarà ormai travolto dai sensi di colpa per essere andato a letto con Steffy Forrester e aver quindi tradito Hope. Infatti, l'uomo non ne potrà più di mantenere questo terribile segreto e così deciderà che vorrà confessare tutto a sua moglie.

Nel mentre però, Steffy tenterà in tutti i modi di dissuadere il fratello di Wyatt dal rivelare alla Logan il suo tradimento, in quanto la stilista sarà convinta che questa verità non farà altro che portare tanto dolore per tutti. Poi però ad un certo punto entrerà nella stanza Hope e vedendo i due discutere chiederà loro delle spiegazioni riguardo questo diverbio.

Intanto, Thomas verrà dimesso dall'ospedale e Hope gli starà vicino come sempre, ma questo turberà molto Liam. Ridge invece convincerà tutti che Paris possa essere la persona ideale per ricoprire il posto vacante alla fondazione Forrester. Proprio per questo motivo, il Forrester senior offrirà un lavoro alla sorella di Zoe.

Liam vorrà confessare il tradimento a Hope

Poco dopo, Carter racconterà a Zoe che a sua sorella è stato offerto un posto di lavoro presso la Forrester. La donna non la prenderà affatto bene e vorrà opporsi alla decisione presa d Ridge.

Nel frattempo, Flo e Wyatt si imbatteranno in Finn a casa di Steffy. I due non avevano mai visto il dottore e per questo motivo gli faranno tante domande e alla fine entrambi saranno soddisfatti del nuovo compagno di Steffy.

Intanto, Zoe non sarà felice che Paris vada a lavorare alla fondazione, in quanto temerà che possa intromettersi nella sua vita. Proprio per questo motivo la ragazza supplicherà Carter di dire a Ridge di non far assumere la sorella. Carter sarà perplesso dalla richiesta di Zoe, ma alla fine farà marcia indietro: tuttavia, non saprà che Ridge avrà già presentato un’offerta a Paris. Successivamente, Hope sorprenderà Steffy e Liam intenti a confabulare. Allora, la sorella di Thomas si inventerà una scusa e andrà via, mentre il marito della Logan sarà sul punto di confessare tutto sul tradimento, ma mentre lo starà facendo arriverà una telefonata di Steffy.