Continua su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 14 a sabato 19 febbraio, Liam sarà assalito dai sensi di colpa dopo aver tradito Hope con Steffy. Pure la Forrester avrà delle difficoltà a rapportarsi con Finnegan. Inoltre le condizioni di Thomas continueranno a migliorare, mentre Ridge e Brooke saranno contenti che le cose staranno volgendo al meglio.

Thomas è sulla via della guarigione

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 14 al 19 febbraio 2022, Thomas sarà ormai totalmente fuori pericolo e vicino alla guarigione, tutto questo grazie all'intervento di Hope e Finn. Intanto la Logan racconterà a Finnegan tutto quello che è successo a Thomas. Il dottore non potrà che confermare che i comportamenti anomali del Forrester dell'ultimo periodo erano dipesi dal trauma cranico. Inoltre Steffy inviterà a più riprese Liam a non dire nulla della loro notte d'amore, per non rovinare l'equilibrio creato con i rispettivi partner.

Liam riconosce a Hope il merito di avere salvato Thomas

Secondo le anticipazioni televisive fino al 19 febbraio, Ridge confesserà a Brooke di essere preoccupato che Thomas non torni più quello di una volta.

In seguito il Forrester e il figlio piangeranno, con il ragazzo che esprimerà il desiderio di poter ricominciare una nuova vita insieme a Douglas e Hope. Intanto Liam sarà in preda ai sensi di colpa quando si troverà a dialogare con Hope. Pure Steffy non riuscirà a nascondere la sua insofferenza nel rapportarsi con Finn.

Nel frattempo Hope e Liam si confronteranno su quanto accaduto negli ultimi giorni.

L'uomo non potrà che riconoscere alla moglie il merito di avere salvato la vita a Thomas, ma nello stesso tempo sarà rattristato perché la moglie gli ha detto di essere fortunata ad avere un marito come lui. Inoltre la Logan evidenzierà il comportamento esemplare tenuto dallo Spencer, visto che ha messo da parte l'odio verso Thomas e ha come priorità la sua guarigione.

Steffy e Finn si dichiarano amore

In base agli spoiler della prossima settimana Hope chiederà a Liam di stare insieme a lei, ma l'uomo mostrerà qualche perplessità alla luce del fatto che l'ha tradita con la sua sorellastra. Intanto Finn comunicherà a Steffy che il fratello è ormai fuori pericolo. La giovane Forrester non potrà che essere felice e lo ringrazierà per avere fatto di tutto per trovare una cura per lui. Per i due ragazzi sarà un momento davvero romantico e si dichiareranno amore reciproco.

Nel frattempo Brooke e Ridge ragioneranno sul fatto che le cose staranno volgendo al meglio. Infine tutti saranno felici per le buone condizioni di salute di Thomas, mentre Hope, Zende e Zoe proseguiranno il lavoro in azienda in attesa che possa tornare a dare il suo contributo.