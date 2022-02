Le anticipazioni relative alle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 28 febbraio al 5 marzo rivelano che Thomas verrà dimesso dall'ospedale e troverà ospitalità a casa di Brooke.

Logan metterà da parte il rancore e accetterà di farlo restare per dargli modo di passare la convalescenza accanto al padre Ridge. Di fatto quindi, Brooke perdonerà Thomas. Liam intanto, sarà sempre più vicino a dire a Hope di averla tradita.

Thomas lascia l'ospedale, Brooke accetta di ospitarlo in casa sua

In Beautiful le cose per Thomas si metteranno bene. Arriverà il giorno in cui verrà dimesso dall'ospedale.

Dopo l'operazione per lui sarà tempo di pensare alla convalescenza.

Ridge, parlando con Brooke, le farà intendere che vorrà avere vicino a sé il figlio, per aiutarlo a riprendersi. In particolare Forrester infatti, non vorrà che se ne occupi Steffy, visto che la figlia avrà già molti impegni con Kelly. Alla fine, Brooke stupirà tutti quanti accettando che Thomas passi la convalescenza in casa sua. Sarà un chiaro segnale di come Brooke abbia intenzione di mettere da parte quanto accaduto in passato, dando una seconda chance a Thomas. Quest'ultimo ovviamente, sarà grato di questa nuova possibilità.

Beautiful, anticipazioni: Brooke perdona Thomas, Zoe contro Paris

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful Brooke perdonerà Thomas, anche se di certo la donna non abbasserà la guardia.

Anche Hope sarà stupita dal gesto della madre e ne sarà felice. Hope starà vicino a Thomas come d'altronde ha sempre fatto. Questo non farà altro che turbare Liam.

Le anticipazioni relative a ciò che andrà in onda sino al 5 marzo, svelano inoltre che continueranno gli attriti tra Zoe e Paris. La modella non vorrà che la sorella venga assunta alla Fondazione Forrester e lo dirà a Carter.

Peccato che Ridge abbia già assunto Paris, ritenendola la persona adatta per quel posto. Nel frattempo, Flo e Wyatt si imbatteranno per la prima volta in Finn a casa di Steffy e saranno felici che la donna abbia trovato finalmente la persona adatta a lei.

Liam sul punto di confessare il tradimento a Hope

Durante la nuova settimana di programmazione, mentre Thomas continuerà la convalescenza a casa di Brooke, Hope sorprenderà Steffy e Liam intenti a confabulare.

Di certo non immagina che i due stiano discutendo della notte trascorsa insieme.

Steffy con una scusa, se ne andrà, mentre Liam sempre più tormentato dai sensi di colpa, sarà sul punto di rivelare a Hope la verità su quanti accaduto tra lui e Steffy. Ben presto una telefonata proprio dell'ex moglie scombinerà i suoi piani.