Tradimenti e cuori spezzati saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a febbraio negli Usa. Le trame della soap opera raccontano che Steffy Forrester farà una particolare richiesta a Ridge, appreso dei nuovi problemi coniugali con la moglie Brooke Logan.

Beautiful: Sheila felice dopo la scoperta del tradimento di Brooke

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse a febbraio sull'emittente Cbs, raccontano che Brooke rimarrà sbalordita quando apprenderà che Taylor ha scoperto del suo tradimento. La donna, a questo punto, accuserà Hayes di aver intenzione di mettere gli occhi addosso a Ridge.

Parole che non turberanno l'animo della dottoressa, la quale ribadirà che se non si fosse avvicinata troppo al padre di Hope tutto questo non sarebbe mai successo.

Nel frattempo Steffy deciderà di affrontare Hope. La donna, infatti, sarà furiosa con la sorellastra per aver usato Douglas affinché mantenesse il segreto della nonna.

Sheila, invece, sprizzerà gioia da tutti i pori, visto che ha scoperto che Brooke ha tradito Ridge con Deacon. Carter deciderà di fare una visita a Taylor, alla quale darà tutto il suo sostegno e le rivelerà di essere felice che Logan abbia mostrato la sua vera natura.

Steffy chiede a suo padre di porre fine alle sue nozze

Nelle puntate Usa di Beautiful, Brooke cercherà una soluzione per appianare le divergenze con il marito.

La donna, infatti, confesserà a Ridge che era ubriaca quando ha baciato Deacon, tanto da pregarlo di non permettere a uno stupido errore di distruggere il loro matrimonio.

Purtroppo lo stilista non sarà dello stesso pensiero della moglie, infatti sembrerà non riuscire a perdonare il bacio con Deacon. Steffy chiederà a suo padre di porre fine alle nozze con Brooke e di tornare con sua madre Taylor, che nutre ancora dei sentimenti per lui.

Nonostante la rabbia, lo stilista non apparirà del tutto convinto di chiudere con la moglie.

Ridge trova conforto nell'ex moglie

Brooke, nel frattempo, sarà devastata in quanto convinta che il marito la voglia lasciare. Per questo motivo cercherà conforto nelle parole di Hope e Liam, i quali le consiglieranno di confrontarsi con Ridge.

Logan apparirà decisa a risanare il suo matrimonio e per fare ciò proverà a mettersi in contatto con lo stilista, ma verrà ostacolata da Thomas, che non vorrà assolutamente che Brooke abbia un confronto con il padre, tanto da dare vita a uno scontro.

Ridge troverà conforto in Taylor dopo gli ultimi avvenimenti successi in famiglia. L'uomo ringrazierà l'ex moglie per il sostegno e le confiderà che la sua vicinanza lo fa sentire meglio. Una gratitudine verso la dottoressa che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.