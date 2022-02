Arrivano nuovi sviluppi sul rapporto fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Terminata la storia della showgirl argentina con Antonino Spinalbese, si sono fatte sempre più frequenti le 'paparazzate' che vedevano protagonisti i due ex coniugi e se da un lato Stefano nega un ritorno di fiamma con la showgirl, quest'ultima al contrario non chiude definitivamente le porte al papà di Santiago. Tant'è che adeso Chi ha avvistato i due insieme in un resort: rilassati, Belen e Stefano passeggiavano mano nella mano e le Rodriguez pare certa che il la rapporto con il padre del suo primogenito non è ancora giunta all'epilogo.

Belen: 'Con Stefano ci vediamo, non è una novità'

'Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film', ha dichiarato apertamente Belen al settimanale Chi, senza negare quella che ormai è un'evidenza. Le foto che vedono i due ex sposi insieme riempiono le riviste di Gossip anche se i due protagonisti della storia più commentata e seguita dello showbiz italiano hanno versioni differenti circa le motivazioni che li portano a stare vicini. Infatti, se il conduttore di "Stasera tutto è possibile" ha recentemente detto di vedersi con la ex moglie per gestire al meglio Santiago, non pare essere dello stesso parere l'argentina.

'Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più', ha detto Belen al settimanale diretto da Alfonso Signorini, ribadendo che i suoi figli, nati da uomini diversi, vanno assolutamente tutelati. Tenendo fermo il punto che Santiago e Luna sono una priorità, Belen non si nega i momenti di relax.

Relax e complicità tra gli ex coniugi

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato Belen in un resort in Franciacorta in compagnia proprio di Stefano.

I due in accappatoio e mano nella mano passeggiavano complici mentre si godevano il luogo. Certo le immagini parlano chiaro: non sembra proprio che i due si siano visti per parlare solo del figlio come sostiene De Martino ma pare che la complicità tra i due sia riaffiorata.

Belen ha abituato i suoi fan ai colpi di scena inerenti la sua vita privata ma un ritorno di fiamma ufficiale con Stefano andrebbe ben oltre le più rosee aspettative di tutti i romantici che non hanno mai smesso di sognare una reunion tra gli ex. Chissà che Rodriguez e De Martino non decideranno, adesso, di chiarire i loro rapporti anche pubblicamente ai fan.