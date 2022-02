Belen Rodriguez è al centro degli ultimi Gossip per il presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago. La showgirl è diventata mamma di Luna Marì lo scorso luglio, ma a pochi mesi dalla nascita la storia d'amore con il padre della bambina, Antonino Spinalbese, è terminata. Intervistata da Gente, Belen ha spiegato i motivi della rottura e ha dato chiarimenti sull'attuale presunta frequentazione con l'ex marito.

Belen su De Martino: 'Non vuole si parli di noi'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino vengono spesso paparazzati in atteggiamenti equivoci che lasciano pensare a un ritorno di fiamma.

Sono state pubblicate più volte foto in cui i due ex passeggiano insieme per strada o in bicicletta e cenano romanticamente.

In merito a ciò Belen, durante l'intervista, ha chiarito la questione: "Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli". Dunque i due si starebbero rivedendo, ma non si tratterebbe per ora di una frequentazione ufficiale: Belen vivrebbe ancora da sola con i due figli.

La rottura con Antonino Spinalbese: 'Ci conoscevamo poco'

Belen ha anche chiarito le motivazioni della rottura con Antonino Spinalbese, dichiarando che ai tempi era molto presa da lui, altrimenti non avrebbe deciso di farci una figlia. La storia sarebbe finita perché si conoscevano poco: "Le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate.

A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto". Se a Belen viene attribuito il flirt con l'ex marito, Spinalbese sembrerebbe attualmente single: starebbe vivendo lontano dai riflettori la sua vita da papà.

Un anno fa, a Verissimo, Belen si dichiarava innamorata di Antonino: 'Mi sembra di conoscerlo da una vita'

Meno di un anno fa, ospite a Verissimo, Belen Rodriguez incinta dichiarò a Silvia Toffanin di aver avuto un colpo di fulmine per Antonino: "Con lui sto davvero benissimo, mi ha rubato il cuore. Le cose belle arrivano quando meno te lo aspetti".

La showgirl aggiunse di averlo trovato immediatamente bellissimo e di aver fatto, inizialmente, un passo indietro una volta saputa l'età del ragazzo (Antonino è nato nel 1995, dunque ha attualmente 27 anni contro i 37 di Belen). Successivamente avrebbe cambiato idea su di lui: "Abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita. Ho capito che l'età non fa la persona".