Mentre si prepara a condurre il prossimo 9 febbraio Le Iene al fianco di Teo Mammucari con il quale condivide già l'esperienza di Tu sì que vales, Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera raccontandosi a cuore aperto. Tra vita lavorativa, che la vede sulla cresta dell'onda da 17 anni, e vita privata, che è una continua montagna russa di emozioni, il quadro che emerge della showgirl argentina è senza dubbio quella di una donna consapevole di se stessa e delle sue possibilità.

La showgirl: 'Sono diventata Iena per le bastonate che ho preso'

"Nella vita privata sono diventata Iena per le bastonate che ho preso", ha detto Belen. A 37 anni, la showgirl argentina ha capito che per lei è il momento di mettersi al primo posto e non "al servizio dell'amore" come ha fatto per lungo tempo. Sul lavoro, al contrario, ha sempre lottato e i risultati si sono sempre visti: non si è mai lasciata abbattere ed è sempre rimasta a galla. Adesso che sta per debuttare alla conduzione delle Iene, la bellissima Rodriguez si dovrà esporre come persona più che come personaggio: questo è ciò che le ha richiesto Davide Parenti, il papà de Le Iene.

A supportarla in questa nuova esperienza c'è Maria De Filippi che le ha consigliato di mettersi alla prova.

"Mi ha dato la libertà di andare su un’altra rete", ha detto Belen parlando della conduttrice di Canale 5 che ha definito anche una donna molto generosa. Al fianco di Mammucari, l'argentina è pronta a mettersi alla prova: per il suo collega ha avuto parole positive così come Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi, che hanno avuto prima di lei il ruolo di reggere un programma orami cult di Italia 1 ma che già Belen vedeva in Argentina da piccola visto che la trasmissione è nata proprio ne paese originario di Belen.

Belen: 'Vivo sola con i miei figli'

"La carriera è già impostata e ho più tempo da dedicare ai figli. E i figli meritano il nostro tempo" ha poi detto Belen parlando del suo modo di essere madre che è cambiato tra primogenito e secondogenita. Quando ha avuto Santiago aveva 26 anni e viveva tutto con più leggerezza oggi invece ha più paure."Ho scelto per lui una scuola internazionale perché vorrei crescesse con una mente aperta", ha raccontato poi del figlio avuto da Stefano De Martino.

E a proposito di Stefano, Belen ha confermato che si vede con il suo ex marito, anche perché le foto dei paparazzi si fanno sempre più numerose. "Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità" ha dichiarato Rodriguez che poi ha voluto aggiungere una precisazione. "Noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete", ha terminato la sua intervista la showgirl, specificando di essere serena nel vivere da sola con i suoi figli.