Dopo aver trionfato a Sanremo in coppia con Mahmood con il brano 'Brividi', Blanco potrebbe essere con qualche problema riguardante la sua vita affettiva. Infatti, se la carriera artistica viaggia senza intoppi, ma anzi piuttosto spedita, il diciannovenne potrebbe essere in crisi con la sua fidanzata Giulia. A scatenare il Gossip riguardante la sua vita privata è stato proprio il giovanissimo cantante, all'anagrafe Riccardo Fabbriconi. Durante un'intervista, la speaker radiofonica di Rtl 102.5 ha chiesto a Blanco se fosse felice in amore, considerato anche il fatto che durante la settimana sanremese il giovane si era fatto vedere con la compagna in più di un'occasione, ma la sua risposta non è stata quella che né l'intervistatrice né gli ascoltatori della radio si attendevano.

La domanda della speaker al cantante

'Alti e bassi', ha risposto Blanco alla domanda diretta della speaker che ha domandato se la sua situazione sentimentale lo rendesse felice. Le parole del cantante ripetute per ben due volte, senza che venisse richiesto e dopo una pausa e un lungo sospiro, hanno scatenato immediatamente il gossip. Di certo l'intervistatrice non si sarebbe mai aspettata che il diciannovenne potesse avere questa reazione. Solo un paio di settimane fa, Riccardo si trovava a Sanremo dove ha conquistato il gradino più altro del podio proprio insieme a Giulia.

La fidanzata di Blanco, di cui si sa ben poco visto che non fa parte del mondo dello spettacolo, ha sempre seguito il fidanzato durante i suoi viaggi lavorativi.

Anche la scorsa estate all'Arena di Verona, l'artista si è presentato mano nella mano con Giulia, mostrando grande affiatamento e complicità. Cosa è accaduto tra i due? Non è dato di saperlo almeno per il momento, visto che la speaker in imbarazzo ha ammesso che forse involontariamente ha toccato un tasto un po' dolente, non prima però di approfondire da quanto tempo va avanti la relazione tra Blanco e Giulia.

'Comunque un anno', ha replicato Riccardo.

La relazione tra Blanco e Giulia

A togliere le castagne dal fuoco all'amico è stato Mahmood, anche lui ospite della radio, che ha distolto l'attenzione dalla vita privata di Blanco affermando che era giunto il momento della pubblicità. Certo è che la frase 'Giulia ti amo', ripetuta da Blanco in ogni suo video e ogni volta che ne aveva la possibilità risuona ancora nelle orecchie dei suoi fan per cui è molto strano che le cose siano potute cambiare in maniera così repentina.

Sta di fatto che al momento per parlare di crisi occorre usare il condizionale: entrambi i membri della coppia sono molto giovani per cui magari riusciranno a risolvere presto la questione, qualcosa un problema ci sia effettivamente.

Solo poco tempo fa, Blanco parlando della sua fidanzata aveva detto di tenerci molto e di volerla vicina visto che si erano conosciuti ben prima che lui intraprendesse la carriera musicale e quindi era interessata a lui come persona e non certo come personaggio. L'amore pulito di Blanco e Giulia ha fatto sognare i fan per cui tutti fanno il tifo per loro, augurandosi di poterli vedere di nuovo legati come a Sanremo.