Cambio programmazione in casa Mediaset per la nuova stagione televisiva 2022. Le novità riguarderanno in primis Barbara D'Urso che si appresta a tornare in prime time, ma non sulla rete ammiraglia del Biscione.

Occhi puntati anche sul ritorno delle fiction che andranno ad occupare la serata del venerdì, togliendola alla doppia puntata del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Barbara d'Urso trasloca su Italia 1: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 riguarderà in primis la collocazione di Barbara d'Urso che da anni padroneggia su Canale 5.

Ebbene, in queste ore la conduttrice e Mediaset hanno annunciato il suo ritorno in prime time ma non sulla rete ammiraglia bensì su Italia 1.

Barbara d'Urso, dal prossimo 15 marzo, sarà al timone de La Pupa e il Secchione Show, il celebre reality show che tornerà in onda dopo che negli ultimi anni è stato proposto in versione diversa e senza studio.

La Pupa e il Secchione Show andrà in onda su Italia 1

Per la nuova edizione, Mediaset ha scelto di puntare su un ritorno alle origini per questo reality show che potrà contare sulla conduzione di Barbara d'Urso.

Di conseguenza, almeno per il momento, la presentatrice perde la prima serata di Canale 5 e dovrà accontentarsi di quella su Italia 1, anche se sulla rete ammiraglia del Biscione, continuerà ad essere presente tutti i giorni con il suo talk show Pomeriggio 5.

La Pupa e il Secchione Show debutterà di martedì sera, il giorno dopo la finalissima del Grande Fratello Vip che chiuderà i battenti lunedì 14 marzo, con la proclamazione del vincitore assoluto di questa sesta edizione.

Anche il Grande Fratello Vip cambia programmazione

Cambio programmazione in arrivo anche per il Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini, che in queste settimane è sempre andato in onda con doppia puntata settimanale di lunedì e venerdì sera.

Ebbene, dall'11 febbraio al posto della doppia puntata serale del GF Vip ci sarà spazio per la messa in onda delle fiction, che torneranno in prima visione assoluta su Canale 5.

Si partirà con Fosca Innocenti, la nuova serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, la quale dovrà vedersela contro il ritorno de Il Cantante Mascherato, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

A seguire, poi, tra le altre fiction previste per questo 2022, ci sarà Viola come il mare, l'attesissimo prodotto con protagonista Can Yaman, che segnerà il suo debutto in una serie italiana destinata alla prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

Per il GF Vip, invece, la seconda puntata settimana andrà in onda di giovedì sera.