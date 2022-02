Si trova a Terrasini, in provincia di Palermo per le ultime riprese di Viola come il mare, ma stavolta i suoi ammiratori sono rimasti delusi: Can Yaman non si sarebbe avvicinato ai fan per fare i selfie richiesti.

Anche durante le pause dal set che condivide con la collega Francesca Chillemi, l'attore turco avrebbe preferito restare in disparte sul suo camper. Non è ben chiaro se Yaman, di solito molto disponibile con i follower, abbia fatto questa scelta per restare concentrato sul suo ruolo e sfruttare ogni momento per ripassare le sue battute o se abbia preferito distaccarsi dalle richieste insistenti di chi lo segue dappertutto.

La delusione dei fan dell'attore

Come accade ogni volta che Can si sposta per lavoro, numerose fan le seguono con la speranza di poter strappare una foto o un autografo al loro beniamino. Attualmente, Yaman si trova molto spesso in Sicilia per le riprese di Viola come il mare, la fiction della Lux Vide che lo vedrà protagonista con Francesca Chillemi.

Ma se durante tutte le sue apparizioni a Palermo l'attore nato a Istanbul si era avvicinato alle sue ammiratrici senza problemi, stavolta non è stato così.

Sono rimasti delusi questa volta i fan di Can, il quale ha deciso, mentre girava la scena di ritrovamento di un ragazzino nel luongomare di Terrasini, di restare in disparte. Neanche una volta, magari anche per motivi di sicurezza, la star di DayDreamer si è allontanato dal suo camper dove ha passato tutto il suo tempo libero.

Il motivo è sconosciuto e ha destato stupore soprattutto se confrontato all'atteggiamento che di solito l'ex fidanzato di Diletta Leotta ha con chi lo acclama.

Il ruolo di Yaman nella fiction

Can Yaman è davvero molto preso dal suo ruolo. La serie Viola come il mare è tratta dal romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzini.

L'attore turco interpreterà il ruolo del detective Francesco Damir; co-protagonista è la siciliana Francesca Chillemi, che vestirà i panni della giornalista Viola Vitale.

Quest'ultima deciderà di lasciare Parigi, sua città, per trasferirsi a Palermo con lo scopo di conoscere il padre naturale mai visto prima.

Come testimoniano alcuni video rubati dal set, i due attori si lasceranno andare ben presto alla passione e le loro vicende amorose si coniugheranno con i rispettivi lavori. C'è grande attesa per la messa in onda della fiction la cui ultima ripresa attualmente è prevista per il 21 marzo.

La delusione dei fan per aver atteso inutilmente l'attore saranno quindi ripagate dalla serie che potrebbe andare in onda già la prossima primavera. Le fatiche di Can non finiranno di certo qui: l'attore poi sarà impegnato sul set di Sandokan, pellicola di cui sarà di nuovo il protagonista.