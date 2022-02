Mehmet Günsür, insieme ad Anna Valle, Giorgio Pasotti ed Eleonora Giovanardi, è tra i protagonisti di Lea - Un nuovo giorno, la fiction di Rai 1 in onda dall'8 febbraio ogni martedì sera (la serie terminerà nella serata del 1° marzo). Attore di origine turca, con una carriera di 25 anni alle spalle, ha partecipato a produzione italiane, turche e internazionali, come quando ha interpretato Augustus Rookwood in Harry Potter e il calice di fuoco.

Mehmet Günsür: le origini

Mehmet Günsür è un attore turco, nato a Istanbul nel 1975 da una famiglia di origine tartara.

La madre Sibel è un'insegnante, il padre Teoman un fisico quantistico, mentre la sorella maggiore Zeynep è una coreografa.

Entra nel mondo dello spettacolo alla tenera età di sette anni recitando in vari spot pubblicitari. Durante l'adolescenza prosegue il percorso di studi, prima si diploma al liceo italiano di Istanbul, poi si laurea in Comunicazione presso l'Università di Marmara.

L'esordio di Mehmet Günsür con Ferzan Özpetek

Dopo aver gestito un ristorante per quattro anni, e aver preso parte a diversi film nella sua terra natale, il successo per Mehmet Günsür arriva nel 1997, quando il suo conterraneo Ferzan Özpetek lo sceglie per il suo primo film nel ruolo di Mehmet nel film drammatico Il bagno turco, dove recita al fianco di Alessandro Gassman.

Da questo momento in poi la carriera si concentra tra l'Italia e la Turchia. Nel 2002 partecipa al film L'italiano di Ennio De Dominicis, in cui interpreta il ruolo di Giorgio. Nel 2005 prende parte anche alla produzione internazionale Harry Potter e il calice di fuoco, in cui impersona Augustus Rookwood. Nel 2017 torna a lavorare con Ferzan Özpetek in Rosso Istanbul, film girato in lingua turca e tratto dall'omonimo romanzo dell'autore pubblicato nel 2013.

Mehmet Günsür nel ruolo di padre e figlia in Lea - Un nuovo giorno con la piccola Cloe Günsür

Nel 2000 debutta nel mondo delle Serie TV con Don Matteo e nel 2011 prende parte alla serie turca Il secolo magnifico, diventandone uno dei protagonisti dalla seconda alla quarta stagione. Tra il 2019 e il 2021 è nel cast della serie thriller di Netflix The Gift e sempre nel 2021 interpreta Teoman nella seconda stagione de La compagnia del cigno.

Nel 2022 è tra i protagonisti principali di Lea - Un nuovo giorno, in cui interpreta il ruolo di Arturo Minerva, un musicista turco che vive in Italia da 20 anni, nonché la "nuova fiamma" di Lea (Anna Valle). Nella serie Arturo ha una figlia, Martina, che viene interpretata dalla figlia reale di Mehmet Günsür, Cloe.

Infatti l'attore, nel 2006, ha sposato la regista e produttrice Katerina Mongio, da cui ha avuto tre figli: Ali, Maya e Cloe. Pare si siano conosciuti a Lecce e da allora non si sono più separati. L'attore vive con la famiglia tra Roma e la Puglia.