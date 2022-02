Demet Özdemir e Oğuzhan Koç continuano a far parlare di sé dopo la proposta di matrimonio avvenuta il giorno di San Valentino. Ora stanno venendo a galla alcune indiscrezioni riguardanti la loro separazione avvenuta a fine dicembre. Secondo alcuni media turchi il cantante l'avrebbe lasciata a causa della gelosia, infatti pare non abbia gradito una scena abbastanza intima che la fidanzata ha condiviso con Şükrü Özyıldız nel nuovo film Love Tactics.

Demet Özdemir e la gelosia di Oğuzhan Koç

Recentemente si è tanto parlato della proposta di matrimonio che Oğuzhan Koç ha fatto a Demet Özdemir il giorno di San Valentino.

La vicenda ha fatto molto discutere soprattutto per le spese affrontate dal cantante per la festa da lui organizzata, infatti solo per l'anello di Demet avrebbe speso circa 60.000 euro.

Ora, però, queste notizie stanno passando in secondo piano e la stampa turca si sta chiedendo come mai i due, dopo la famigerata vacanza a Parigi di dicembre, abbiano deciso di separarsi. Secondo alcune indiscrezioni la causa risalirebbe a una scena d'amore "abbastanza ambiziosa" girata da Demet nel suo nuovo film Love Tactics insieme a Şükrü Özyıldız.

Şükrü Özyıldız vorrebbe nuovamente lavorare con Demet Özdemir

A quanto pare il cantante avrebbe manifestato un atteggiamento geloso dopo aver visto in anteprima la scena d'amore tratta dal film di Demet e per tale motivo avrebbe deciso di separarsi da lei per almeno un mese.

In Turchia le scene d'amore intime sono anche bandite dalle produzioni in onda tv, in quanto sono vietate dalla legge, ma a quanto pare nel mercato del digitale sembra esserci una leggera libertà.

Non è tutto, pare che Oğuzhan Koç non abbia nemmeno gradito la vicinanza dell'attore alla fidanzata. In diverse occasioni Şükrü Özyıldız ha affermato di essersi trovato molto bene con Demet Özdemir e che gli piacerebbe poter nuovamente lavorare insieme a lei; un desiderio che non sarebbe stato accolto troppo bene dal futuro marito dell'attrice.

Demet Özdemir accusata di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica

Demet Özdemir, recentemente, è balzata anche agli onori della cronaca in quanto è stata accusata da alcuni media di essere ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare l'aspetto fisico. La risposta dell'attrice è stata eloquente: "Faccio serie tv da nove anni, come posso trovare il tempo per sottopormi a un'operazione di chirurgia estetica?

Se prendono una foto di me sedicenne e la confrontano con una di me da trentenne è normale che ci siano dei cambiamenti".

L'attrice è stata accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare l'aspetto del viso, infatti secondo alcuni la mascella, in base ad alcune vecchie foto, ora sarebbe meno ampia, ma Demet ha rigettato tutte le accuse: "Prendo peso e dimagrisco e tutto ciò influisce sul viso. Non ho fatto nemmeno il botox, per il viso faccio solo yoga".