Proseguono le puntate di Doc-Nelle Tue Mani 2 con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti, in lotta per riconquistare il posto che gli spetta in reparto dopo la perdita della memoria. Contro di lui ci sono tanti impedimenti e alte cariche che stanno facendo di tutto per non far sì che il suo sogno si realizzi. Ma non sono solo le vicende del Doc a tenere alta l'attenzione dei telespettatori: ci sono il passato misterioso di Gabriel, la difficile storia di Valenti, alcuni tasselli ancora non andati al loro posto riguardo la morte di Lorenzo Lazzarini e la posizione di Damiano nei confronti di Fanti, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita personale e professionale.

Nei nuovi episodi ci sarà molto spazio per Carlina, la dolce figlia di Doc, che sarà l'assoluta protagonista.

Doc-Nelle Tue Mani 2 anticipazioni nuove puntate: Carolina protagonista di una nuova trama

Al centro delle vicende di Doc 2 c'è anche Carolina, la figlia di Andrea Fanti che si sta specializzando in medicina. Carolina non è solo diventata un personaggio cardine per la spiegazione della reale dinamica della morte di Lorenzo Lazzarini, ma anche per la sua storia d'amore con Valenti.

Valenti e Carolina si amano davvero, nonostante la differenza di età e i problemi del cardiochirurgo, dipendente da sostanze per riuscire a lavorare. A tal proposito, le anticipazioni di Doc-Nelle Tue Mani 2 svelano che nelle prossime puntate verrà finalmente spiegato il reale motivo che ha spinto Valenti a fare uso di sostanze.

L'attrice che interpreta Carolina in Doc 2 è Beatrice Grannò, che in una recente intervista al programma Da noi a ruota libera ha rilasciato interessanti anticipazioni sul suo personaggio.

La tribolazione di Carolina in Doc 2

L'attrice ha parlato del suo personaggio in Doc-Nelle Tue mani 2: ''Non riesce mai a chiedere aiuto e così si carica di troppe responsabilità''.

Ed è vero quello che dice Grannò visto che, pur di farcela da sola, Carolina si mette in seri guai. Sono sibilline, a tal proposito, le parole di Beatrice: “Carolina è una ragazza molto tribolata. Ha bisogno di fare una scelta sbagliata per sentirsi responsabile delle sue azioni.”

L'attrice ha poi detto di essere molto felice del fatto che in questa seconda stagione il suo personaggio abbia finalmente più spazio.

Un curioso retroscena è stato invece svelato da Pierpaolo Spollon, che ha ammesso di avere avuto bisogno di un po' di tempo per trovare un punto di incontro con Beatrice, ma che poi il loro rapporto sul set è stato fantastico.

Dunque non resta che aspettare le prossime puntate di Doc-Nelle Tue Mani 2 per scoprire come evolveranno le trame relative a Carolina e anche alla sua storia con Valenti. Ma, in primis, quale sia questa "scelta sbagliata" della quale tanto si sta parlando.