Nel giorno in cui festeggiano il loro secondo anniversario da coppia, Elena Morali e Luigi Favoloso hanno condiviso con i loro follower su Instagram la meravigliosa vacanza che si sono concessi in un luogo esotico. In particolare, l'ex partecipante dell'Isola dei Famosi ha dedicato delle parole d'amore al suo fidanzato che oltre ad una dedica sono una frecciatina contro tutti coloro i quali hanno messo in dubbio la veridicità dei sentimenti che li legano. Elena ha voluto ricordare il momento in cui per la prima volta ha visto Luigi, il tutto nella splendida cornice del Mar Rosso.

Elena difende il suo amore per Luigi: 'La verità vince sempre'

Va sempre meglio la relazione che lega Elena a Luigi: dopo essersi giurati amore eterno lo scorso anno alle Maldive con una cerimonia molto suggestiva, la coppia quest'anno è volata in Egitto per festeggiare l'anniversario. 'Due anni fa incrociavo per la prima volta i tuoi occhi, qualche secondo dopo ne ero persa', ha scritto in una Instagram Story la trentaduenne a corredo di uno scatto che riprende un cuore disegnato sulla sabbia e decorato con meravigliosi fiori colorati.

'Ne hanno dette così tante, hanno cercato di sputare sul nostro amore dal primo istante, ma come dico sempre la verità vince sempre...', ha poi proseguito Morali lanciando una frecciatina nei confronti delle malelingue che hanno creduto in passato che i loro sentimenti altro non fossero che una montatura per attirare l'attenzione e guadagnare follower sui social.

Due anni insieme per la coppia

In realtà, l'ex di Scintilla e l'ex di Nina Moric hanno dimostrato con i fatti di essere uniti e davvero innamorati oltre che complici. Tant'è che la conclusione della dedica di Elena tende proprio a sottolineare l'aspetto della loro love story che lungamente è stato messo in dubbio, cioè la veridicità di ciò che li lega.

'Io sono qui in questo posto meraviglioso ed in questa vita meravigliosa con te, giorno dopo giorno', ha terminato la ragazza.

La coppia, poi, ha continuato la bella serata con una cena romantica in riva al mare con tanto di torta per completare i festeggiamenti e petali di rosa per decorare la camera d'albergo. Insomma, l'amore vince proprio su tutto: Luigi, dopo la fine burrascosa della sua storia con la Moric, pare aver trovato la sua tranquillità con Elena, Quest'ultima a sua volta, era ad un passo dal matrimonio con il comico Scintilla ma poi il cuore le ha fatto intraprendere altre strade.

Arriveranno le nozze anche in Italia tra i due innamorati? Nulla è da escludere visto che Elena e Luigi hanno abituato i loro fan ai colpi di scena: i due potrebbero stupire tutti con nuove cerimonie per rinnovare i voti di fedeltà reciproci.