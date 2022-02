Sono passati dieci anni da quando Emma Marrone e Stefano De Martino si sono lasciati. L'attenzione era tutta rivolta su di loro, anche a causa del triangolo che si era formato con Belen Rodriguez. Il ballerino si era innamorato della showgirl e per questo la sua storia con la cantante è finita. Sono stati momenti particolarmente difficili per i protagonisti di questa vicenda, in modo particolare per Emma, che ha sofferto anche per amore. A distanza di dieci anni è stata proprio la cantante a raccontare quello che è accaduto.

Emma commenta la rottura con De Martino

Emma Marrone ha sempre mostrato un carattere forte, anche quando in questi anni si è ritrovata davanti a Belen Rodriguez, che, in un certo senso, le ha portato via Stefano De Martino. Ha sempre preferito non parlare troppo di questa storia e in diverse occasioni ha mostrato anche la sua grande autoironia. In passato, Belen ha dichiarato di provare una grande stima per Emma e ora è stata proprio la cantante ha commentare quello che è accaduto in un'intervista per Marco Marra. Il giornalista ha chiesto alla sua ospite di commentare la fine della relazione con Stefano De Martino, dopo così tanti anni. Si tratta di un argomento che ha sempre incuriosito i fan della cantante, che sono sempre stati al suo fianco, anche quando ha attraversato questo periodo particolarmente difficile per la sua vita sentimentale.

Emma: 'Un periodo infernale'

Emma ha spiegato di non aver mai venduto la propria immagine e di essersi sempre concentrata sulla sua musica, che è più forte di qualsiasi cosa. "Non ho sfruttato niente", ha spiegato la cantante, raccontando di non aver mai rilasciato interviste per non regalare quel pezzo della sua vita che tutti reclamavano.

"Avevo giornalisti sotto casa tutti i giorni" ha raccontato Emma, che ha aggiunto di aver passato "un periodo infernale". La cantante ha spiegato di essersi concentrata solo ed esclusivamente sul suo lavoro, pensando solo alla sua musica, continuando a dare il massimo e impegnandosi in quello che ama fare. "Ho dovuto lottare per far capire che sono un'artista", ha spiegato Emma Marrone, che non ha mai voluto rendere pubblica la sua vita privata, soprattutto dopo una forte delusione sentimentale.

Emma Marrone sulla rottura con Stefano: 'Mi sono concentrata sulla musica'

Emma ha spiegato di non aver nulla da dire su quanto accaduto, anche perché sono cose che possono succedere. In quel momento stava avendo molto successo ed erano coinvolti altri personaggi famosi, per cui l'attenzione mediatica è esplosa su questa vicenda. La cantante ha spiegato di aver pianto quando è finita la sua relazione con Stefano, come è normale che sia quando una storia finisce, sottolineando che sono stati insieme quattro anni e che il sentimento che provava per lui era vero e importante. Ha affrontato il dolore concentrandosi sulla musica, piangendo prima di salire sul palco, ma una volta di fronte al pubblico riusciva a dare il massimo come sempre. "La musica tiene lontani i mostri" ha spiegato Emma.