Fabrizia Santarelli è una modella pugliese classe 1993, 182 cm di altezza, vanta anche una partecipazione all’edizione del 2011 di Miss Italia. La sua passione per la moda l’ha portata ad esibirsi in passerella ed in servizi fotografici, il tutto senza rinunciare agli studi. Maturità classica per lei, poi gli studi in Giurisprudenza all’Università di Bari e la laurea ottenuta con il massimo dei voti. Inoltre, Fabrizia, è stata ammirata dal pubblico in televisione per il suo ruolo di 'Bona Sorte' nel programma Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis.

Sarà opinionista per il programma 'Influencer di stagione' su 7 gold. Sui social quasi 200 mila followers su Instagram. La redazione di Blasting News l'ha contattata per una intervista.

Fabrizia: 'Sono una ragazza abbastanza poliedrica'

Chi è Fabrizia Santarelli? Se si dovesse descrivere utilizzando tre pregi e tre difetti quali indicherebbe?

"Risulta sempre un po’ difficile auto definirsi, in fin dei conti sono le esperienze e le scelte che determinano una persona. Io sono una ragazza abbastanza poliedrica, che ha scelto sempre e comunque di perseguire le proprie passioni, dando molto importanza alla forma mentis umana e professionale ma soprattutto ascoltando ciò che sussurra il cuore. Tre pregi e tre difetti ?

Caparbia, sognatrice ,determinata; testarda, permalosa, schietta".

Il 30 marzo del 2021 i telespettatori di Avanti un Altro hanno scoperto per la prima volta Fabrizia Santarelli nei panni della 'Bona Sorte'. Come giudica la sua esperienza nel programma di Paolo Bonolis?

"È stata un’esperienza super positiva, sono molto grata alla meravigliosa famiglia di Avanti un Altro per avermi dato l’occasione di lavorare al fianco di professionisti del loro calibro.

Sono rimasta affascinata dal connubio di simpatia e spiccata intelligenza che caratterizza tutto l’equipe, ed ho avuto il piacere di notare anche una costante nel loro operato, cioè il lato umano e affettivo che è davvero meraviglioso".

Fabrizia Santarelli e i social

Quasi 200 mila followers su Instagram. Che rapporto hai con i social?

Quali sono i lati positivi della 'realtà virtuale' e quali quelli negativi?

"Anche in questo ambito amo far conoscere tutte le mie sfumature. Sono una modella e amo il mio lavoro ma anche una donna, e come tale ho delle insicurezze che però cerco di trasformare in punti di forza e trasmettere questa forza a chi mi segue. Amo parlare di più argomenti e racchiudo i post più significativi nella sezione 'Guida' sul mio profilo Instagram intitolata 'vieni a scoprire l’universo che è in me'. Ho affrontato tanti argomenti, anche alcuni molto personali che riguardano la mia vita, ad esempio, il cambio di rotta dal mondo del diritto a quello dello spettacolo. Ho deciso, altresì ,di farmi vedere senza celare i miei difetti, ma piuttosto accettandoli e amandoli; ci sono infatti selfie dove sono totalmente struccata, o scatti in cui mostro senza vergogna le mie smagliature.

E sono molto felice di farlo ,perché mi dissocio dall’utilizzo del social come mezzo per ostentare una perfezione distante dalla vita reale e , pertanto, inesistente . Io sono per la verità, per l’umanità".

Guardando il tuo profilo non passano inosservate foto sensuali. Come curi il tuo fisico e c'è un messaggio che vuoi lanciare attraverso i tuoi scatti?

"Considero il corpo il tempio dell’anima e come tale me ne prendo cura. Mi alleno regolarmente, mangio sano, medito . Non posso negare che amo la sensualità, la considero una componente fondamentale in una donna".

Fabrizia Santarelli non è solo moda e bellezza ma anche una dottoressa in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Quanto sei soddisfatta di questo risultato?

"Sono molto grata alla vita per essere la persona che sono. E naturalmente il mio percorso di studi ha inciso tanto. Ho affiancato un magistrato in Corte d’appello per 18 mesi, e lì ho imparato tantissime cose perché lavoravo al fianco di personalità di una sapienza eccelsa. Scrivevo bozze di sentenze di secondo grado affrontando i più ostici argomenti di diritto civile. Amo il diritto, amo scrivere ma quella non era la strada che faceva battere il mio cuore. Ho, poi, conseguito un diploma in un Accademia di Cinema a Roma, e anche in questa occasione ho avuto la fortuna di lavorare al fianco di maestri del Cinema internazionale come Gabriele Muccino, Pupi Avati, Giancarlo Giannini e tanti altri".

Fabrizia e i reality: 'Il mio preferito è l'Isola'

Parteciperesti ad un reality? Se sì quale?

"Sí, mi piacerebbe perché sarebbe una grande occasione di far conoscere tutte le mie mille sfumature , di mettermi alla prova e divertirmi conoscendo nuova gente. Il mio preferito è l’Isola".

Fra poco andrà in onda il programma su 7 gold 'Influencer di stagione' che ti vedrà in studio come opinionista

"Sarà un programma bellissimo, super divertente e tra l’altro un format assolutamente nuovo che non vedo l’ora possiate vedere. Sono molto felice di farne parte come opinionista".

Quali sono i sogni e i progetti futuri di Fabrizia Santarelli?

Ecco sui sogni potrei scrivere un ‘enciclopedia. Scherzo, ho tanti tanti sogni uno dei più grandi è quello di recitare, ho studiato e vorrei mettermi alla prova. Mi piace anche tantissimo la televisione e sono felicissima che sia presente nei miei prossimi progetti".