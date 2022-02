Francesco Facchinetti non era presente durante l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato perché è risultato positivo al Covid. Il giudice è rimasto in isolamento, ma ha utilizzato i social network per parlare con i suoi follower, svelando un dettaglio sconosciuto che ha stupito tutti. Il giudice della trasmissione di Milly Carlucci è tornato indietro nel tempo e ha raccontato un episodio avvenuto quando era l'inviato de L'Isola dei Famosi, ai tempi della conduzione di Simona Ventura. Ha dichiarato di essere stato arrestato.

Francesco Facchinetti in carcere in Honduras

Francesco Facchinetti è risultato positivo al Covid. Per questo motivo non ha potuto partecipare all'ultima puntata de Il Cantante Mascherato, in cui solitamente ha il ruolo del giudice. Il conduttore si trova in isolamento domiciliare, ma ha passato il tempo sui social, parlando direttamente con tutti i suoi follower. Durante una delle sue storie ha raccontato un episodio accaduto quando lavorava come inviato per L'Isola dei Famosi. Facchinetti ha spiegato che il cibo che stava mangiando era peggiore di quello che mangiava quando era in galera in Honduras. Con grande semplicità ha raccontato di essere finito in carcere mentre faceva l'inviato della trasmissione.

"Mi hanno arrestato" ha spiegato, per poi raccontare tutto quello che è accaduto.

Facchinetti: 'Pensavano fossi un assassino'

Francesco ha raccontato ai suoi follower che la polizia in Honduras lo aveva scambiato per un killer che apparteneva a una gang famosa del luogo. Gli agenti lo hanno arrestato e poi portato in carcere, ma fortunatamente la produzione della trasmissione ha dimostrato che si era trattato solo di un equivoco.

Il conduttore ha raccontato che tutto è accaduto nel 2006 e che all'epoca l'Honduras era un paese molto violento, tanto che mentre lavoravano non potevano andare in giro da soli nella cittadina. "C'erano due gang, la 18 e la Mucha M" ha spiegato Facchinetti, spiegando che andavano in giro armati. I membri della gang 18, come segno di riconoscimento, avevano un grosso tatuaggio con il numero sul petto.

Francesco sul petto si è tatuato un grande 8, che ha contribuito all'equivoco.

L'equivoco e l'arresto

Quel numero tatuato sul petto ha tratto in inganno alcuni agenti della Polizia, che hanno visto Facchinetti in spiaggia e hanno pensato che fosse il killer di quella gang. A quel punto lo hanno portato in commissariato e lo hanno arrestato. "Quelli de L'Isola dei Famosi sono dovuti venirmi a prendere" ha spiegato Francesco, aggiungendo che hanno dovuto spiegare agli agenti che non era un criminale ma un inviato di una trasmissione italiana. "Mi hanno liberato" ha concluso.