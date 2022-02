Alessandro Basciano elegge il più bello di questa sesta edizione del GF Vip. Nelle ultime ore, l'ex tentatore di Temptation Island ha analizzato la situazione in termini di bellezza all'interno della casa più spiata d'Italia.

Dopo l'arrivo degli ultimi concorrenti, tra cui il suo amico Gianluca Costantino, parlando con alcune donne presenti nella casa, Alessandro ha svelato il nome del suo preferito. Ad avere la meglio, nella classifica di Basciano, è stato proprio la new entry Gianluca.

Alessandro svela chi è il più bello del GF Vip 6

Nel dettaglio, Alessandro Basciano, in queste ultime ore, ha parlato con Jessica e Nathaly degli altri ragazzi che popolano la casa del GF Vip ed ha espresso le sue considerazioni sul tema del più bello.

Secondo il fidanzato di Sophie Codegoni, colui che vincerebbe a mani basse su tutti sarebbe Gianluca Costantino, il nuovo arrivato nella casa più spiata d'Italia che in questi giorni ha fatto "perdere la testa" a Delia Duran, moglie di Alex Belli.

"Secondo me, Antonio e Gianluca sono molto belli, sopra la media sicuro", ha ammesso Alessandro parlando delle due new entry di questa sesta edizione.

Tra i due, però, colui che vincerebbe nella gara del "più bello" di questo GF Vip, sarebbe Gianluca.

"Secondo me lui è il top in questo contesto, bellissimo e con una testa fantastica", ha aggiunto ancora Alessandro, anche se il parare delle sue coinquiline non sembrava essere lo stesso.

Jessica e Nathaly, infatti, non hanno nascosto un certo interesse anche nei confronti di Barù che in queste settimane non è passato inosservato ed ha fatto breccia soprattutto nel cuore della giovane principessina.

"Sono d'accordo che Barù ha il suo fascino. Oltre ad essere un bell'uomo, ha una personalità favolosa. È acculturato, ha una mente pazzesca", ha ammesso Alessandro che ha così "salvato" anche il nipote di Costantino Della Gherardesca in questa sua classifica dei più belli del Grande Fratello Vip.

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori risvolti sul tema del più bello di questa sesta edizione del GF Vip, questa settimana il reality show sarà in onda con un solo appuntamento in prime time.

Salta la puntata del GF Vip del 4 febbraio: cambio programmazione Mediaset

Venerdì 4 febbraio 2022, infatti, non andrà in onda una nuova puntata serale del reality show Mediaset.

Il GF Vip, eccezionalmente per questa settimana, salterà un turno per evitare lo scontro diretto con la quarta e penultima puntata del Festival di Sanremo 2022.

Di conseguenza, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 tornerà in onda nuovamente lunedì 7 febbraio, come sempre in prime time subito dopo Striscia la notizia.