Prosegue la love story tra Alessandro e Sophie all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due, malgrado le liti e gli alti e bassi che contraddistinguono la loro relazione, hanno scelto di conoscersi meglio e di provare a viversi anche quando si spegneranno i riflettori della sesta edizione del reality.

Intanto, in queste ore, Alessandro è tornato a parlare dell'intimità con Sophie e di quello che succede quando si trovano sotto le coperte, al riparo dalle telecamere. Il giovane Basciano, chiacchierando con Delia, non ha nascosto che non è sempre facile lasciarsi andare come vorrebbero.

Alessandro e Sophie al GF Vip: lui parla dell'intimità che vivono in casa

Nel dettaglio, tra Alessandro e Sophie tutto sembra procedere nel migliore dei modi: nonostante le discussioni che spesso ci sono in casa, i due hanno ammesso di essere entrambi molto presi l'uno dall'altro. E, proprio per questo motivo, all'interno della casa del GF Vip non mancano i momenti di intimità e tenerezza tra Alessandro e Sophie. I due ne approfittano soprattutto nel cuore della notte, quando si rifugiano sotto le coperte e possono stare da soli, lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere e quindi degli spettatori da casa che seguono e commentano le vicende del GF Vip.

La rivelazione di Alessandro sull'intimità con Sophie al GF Vip (Video)

A tal proposito, parlando con Delia Duran, Alessandro ha confermato che tra lui e Sophie ci sono stati dei momenti di intimità sotto le coperte, anche se per entrambi non è facile lasciarsi andare al 100% e come vorrebbero. "I movimenti non è facile, è difficile.

Lo fai giusto per... Non vediamo l'ora di uscire. La pensiamo allo stesso modo. Lei è come me: dove ti trovi ti trovi, non gliene frega nulla", ha esclamato Alessandro nella casa del GF Vip chiacchierando con Delia.

Immediata la reazione della moglie di Alex Belli, la quale ha svelato che se ci fosse una persona di suo gradimento all'interno della casa, anche lei non avrebbe problemi a lasciarsi andare sotto le coperte.

Il 7 febbraio sarà proclamato il primo finalista del Grande Fratello Vip 6

Nonostante la confessione e la curiosità di Delia, Alessandro ha scelto comunque di non sbilanciarsi più di tanto e quindi di non scendere proprio nei dettagli dell'intimità che vive con Sophie all'interno della casa del GF Vip. Intanto, cresce l'attesa per la prossima puntata del reality show che, questa settimana, andrà in onda direttamente il prossimo lunedì sera. Il 7 febbraio, su Canale 5, Alfonso Signorini condurrà una puntata decisamente molto attesa, dato che sarà proclamato il primo finalista di questa sesta edizione del GF Vip.