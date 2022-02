San Valentino, nella casa del Grande Fratello Vip, è arrivato in anticipo. I concorrenti hanno festeggiato nella serata del 13 febbraio, perché questa sera andrà in onda la diretta. Per l'occasione, Alessandro Basciano ha deciso di fare una bella sorpresa a Sophie Codegoni, regalandole dei momenti di grande romanticismo e una lettera scritta per lei, con dolci parole d'amore. Un gesto che è piaciuto molto anche i fan, che sono abituati a vederli spesso discutere.

La sorpresa di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha voluto regalare una serata molto romantica a Sophie Codegoni, con cui ha iniziato una relazione importante all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Il ragazzo ha approfittato della distrazione dell'ex tronista di Uomini e Donne per allestire nella piscina un angolino speciale per due, con petali di rosa, palloncini, dolci e champagne. Un gesto davvero molto romantico, in occasione di San Valentino, per dimostrare alla sua fidanzata che tiene molto a lei e che, al di là delle tante discussioni che hanno avuto, si è innamorato di lei e vuole continuare a coltivare la loro storia d'amore anche fuori dalla trasmissione. "Ti leggo una lettera, mi vergogno" ha ammesso Alessandro, spiegando a Sophie di aver avuto voglia di scrivere per lei.

La dichiarazione per Sophie

Sophie Codegoni non si aspettava di ricevere una sorpresa così romantica, ma Alessandro ha deciso che aveva bisogno di dichiararle il suo amore, di dirle tutto quello che sta provando con lei.

Tra romantici baci e momenti di grande passione, Alessandro ha regalato a Sophie un album fotografico da riempire e una scatola a forma di cuore con dentro le loro foto. Prima di darle i suoi regali, però, ha voluto leggerle la lettera che ha scritto per lei. Basciano ha scritto che la loro è una favola senza copione, senza nulla di programmato, ma semplicemente dettata dal destino.

Il ragazzo ha raccontato il loro primo incontro, quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta, sottolineando che anche se ci sono state delle difficoltà, ha capito fin da subito che stava nascendo qualcosa di puro e importante tra di loro. "Da quel 17 dicembre la mia vita è cambiata" ha letto Alessandro. "Mi stai facendo ricredere nell'amore" ha aggiunto, mentre Sophie lo ha ascoltato con gli occhi sognanti.

La lettera di Basciano

"La cosa più importante è che mi sto fidando di te" ha scritto Basciano nella sua lettera per Sophie, in cui le ha confessato che è lei il suo pensiero costante. L'ex tentatore di Temptation Island ha confessato di avere le idee ben chiare sulla loro storia d'amore e ha aggiunto che pensa che lei sia bellissima e che debba avere tutto ciò che desidera dalla vita. "Non dimenticare mai chi siamo" ha scritto ancora Alessandro, concludendo la sua lettera con la dichiarazione più bella: "Sei la mia vita, ti amo".