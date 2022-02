Fino al termine del Grande Fratello Vip 6 il pubblico potrebbe dover fare a meno di Alex Belli. A rivelarlo è stato il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, che ha ammesso di aver parlato direttamente con l'ex concorrente una volta uscito dalla casa del GF (dove ha passato una settimana da ospite). In particolare, Belli avrebbe affermato che da ora in avanti per lui "parlerà il suo silenzio", promettendo di fatto al giornalista il via a una nuova "tattica" per affrontare le vicende interne allo show.

'In studio, per contratto, dovrebbe esserci'

La scelta di Belli è stata commentata direttamente da Parpiglia, che ha sottolineato come l'ex concorrente abbia scelto di "giocare di sottrazione". Il giornalista, poi, si è detto sicuro del fatto che l'attore "non rientrerà più nel programma", così come non sarà più protagonista di "sorprese", "di richieste di nozze" o di altri momenti con la moglie Delia o con l'amica Soleil Sorge.

Nonostante questo, Parpiglia ha voluto giustamente sottolineare come Belli dovrebbe comunque essere presente in studio "per contratto" durante le puntate in diretta. Il giornalista ha dunque sottolineato che, qualora l'ex vippone decidesse di dare forfait, perderebbe sicuramente del denaro.

'Alex non ha preso bene che a Verissimo sono stati convocati Montano, Bortuzzo e Antinolfi'

Ma le ammissioni di Parpiglia non si sono limitate alla sola presenza o meno di Belli nelle prossime puntate del programma. Il giornalista di Chi, infatti, ha svelato che l'ex vippone sarebbe "infastidito" dalla presenza di Gianmaria Antinolfi, accusato di averlo spodestato dal ruolo di 'moschettiere del GF'.

Qualche settimana fa, infatti, a Verissimo (programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin) sono stati riuniti i cosiddetti 'moschettieri' del reality, ovvero Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e proprio Antinolfi. Non è stato invece convocato Alex Belli, che "non ha preso bene" questa decisione del programma.

Nei primissimi mesi di reality, infatti, vi era un profondo legame tra l'ex attore di Centovetrine, Montano e Bortuzzo.

Con il passare delle settimane, però, Belli ha iniziato via via a diventare sempre più protagonista del programma a causa del suo avvicinamento a Soleil (e la conseguente reazione di gelosia della moglie Delia). Contemporaneamente a questo, Alex Belli ha iniziato ad avere un deterioramento dei rapporti soprattutto con Aldo Montano, al punto che i due sono stati a un passo da uno sconto anche fisico dentro il loft di Cinecittà. Di conseguenza, l'ex schermidore olimpico e Bortuzzo hanno preso le distanze dall'attore Mediaset per avvicinarsi a Gianmaria Antinolfi. Cosa, questa, che non sarebbe dunque andata giù ad Alex Belli.