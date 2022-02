Grandi colpi di scena nella notte all'interno della casa del GF Vip. Alex e Delia sono stati, ancora una volta, al centro dell'attenzione.

I due, infatti, sono stati protagonisti di un acceso confronto/scontro con Soleil Sorge e poi, nel cuore della notte, Belli ha proposto a sua moglie di abbandonare insieme il cast del Reality Show e quindi ritirarsi dalla trasmissione, nonostante lei avesse conquistato già l'accesso alla finalissima di questa sesta edizione.

Delia, Alex e Soleil al centro delle dinamiche del GF Vip 6

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip è stato particolarmente bollente questo sabato sera.

Delia si è lasciata andare a un bacio appassionato con Soleil Sorge, dopodiché quest'ultima ha scelto di affrontare di nuovo a muso duro l'attore.

Il motivo? Soleil non ha gradito alcune affermazioni di Belli che, nel corso della serata l'ha definita il tipo di donna che tende a raggirare le persone.

Sta di fatto che, da quel momento in poi, tra i due è nata una profonda discussione che ha portato la Sorge ad avere un crollo emotivo, al punto da lasciarsi andare alle lacrime disperata.

Alex Belli spiazza e chiede a sua moglie Delia di abbandonare insieme il Grande Fratello Vip

Ma non è finita qui, perché successivamente Alex e sua moglie sono stati protagonisti anche di un altro momento che ha attirato l'attenzione dei fan social che seguono il Grande Fratello Vip 6.

Il motivo? L'attore ha chiesto a sua moglie di abbandonare insieme il cast del reality show e quindi di uscire dal programma in coppia.

Secondo Alex, infatti, sua moglie non starebbe bene all'interno della casa e per questo motivo vorrebbe preservarla, facendo in modo che non resti sola fino alla fine di questa sesta edizione del programma, dato che ad oggi Delia ha già conquistato l'accesso alla finalissima del GF Vip, assieme a Lulù.

'La tua salute è molto più importante', Alex Belli propone di lasciare il reality

"Che stiamo a fare qua? Cosa ci cambia tanto nella vita? Non ti fa bene stare qua, la tua salute è molto più importante", ha sentenziato Alex Belli.

"Se tu mi dici che qua non stai bene, usciamo", ha proseguito ancora Alex confermando di avere le idee molto chiare.

La reazione di Delia non si è fatta attendere: la donna ha provato a rassicurare Alex, dicendogli che non vero che non sta bene all'interno della casa del GF Vip e che, in questo momento si sente più sicura.

Del resto, i due coniugi hanno recuperato il loro rapporto e in questi giorni Alex ha ammesso di voler stare solo con Delia, tanto da mettere in secondo piano l'amicizia speciale con Soleil Sorge. Cosa succederà a questo punto? Andranno via oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate serali.