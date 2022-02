Alfonso Signorini, in diverse occasioni, ha perso la pazienza con Alex Belli. Circa un mese fa, tra i due è scoppiata una lite in diretta, che ha spinto il conduttore a mandare l'attore fuori dallo studio. Il momento di tensione tra i due ha colpito molto i telespettatori, che si sono chiesti spesso quale sia stato il reale motivo che ha scatenato il litigio. Alex Belli, rientrato nella casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato a Delia quello che è accaduto.

Il modo di parlare di Alex Belli

Da mesi i telespettatori si sono appassionati alle vicende tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

In diverse occasioni Alfonso Signorini ha cercato di convincere l'attore a dare delle risposte e a chiarire la situazione, ma il suo modo di parlare e di prendere tempo non è mai stato d'aiuto. Il conduttore ha spesso mostrato disagio di fronte ai lunghi discorsi di Alex, che spesso non portavano a nessuna risposta, esortandolo a prendere in mano la situazione e a fare una scelta. Durante la puntata in cui è stato cacciato dallo studio, Belli ha più volte ripetuto che in realtà lui si spiegava benissimo, ma che erano gli altri a non ascoltarlo. In varie occasioni l'attore ha dato la colpa al conduttore, alle opinioniste e agli altri concorrenti, di cambiare le carte in tavola. Per questo si è scatenato il litigio.

La lite tra Alex e Alfonso Signorini

"Autori lo potete accompagnare fuori di qui?" ha inveito Alfonso Signorini durante una diretta andata in onda un mese fa. Ha deciso di interrompere i tanti discorsi di Alex Belli, che non portavano apparentemente da nessuna parte, facendolo uscire dallo studio. "Non riesco a lavorare in questo modo" ha aggiunto Signorini, chiedendo scusa ai telespettatori.

"Puoi andare a fare l'imbonitore altrove, ma non qui" ha continuato il conduttore, chiedendo soprattutto rispetto per il pubblico. In quell'occasione Alex Belli è stato mandato fuori dallo studio, per poi tornare più tardi. Ora Alex è rientrato in casa e ha raccontato quello che è successo a Delia, spiegando i motivi della sua lite con Alfonso Signorini.

Il racconto di Alex

Durante il confronto avvenuto tra Delia e Alex dopo la puntata andata in onda lunedì 14 febbraio, Alex ha raccontato quello che è successo con Alfonso Signorini [VIDEO] e del motivo per cui è stato accompagnato fuori dallo studio. L'attore ha continuato a ribadire a Delia che lei mentre era lì dentro continuava a remargli contro. "Ti ricordi che ho anche lasciato lo studio?" le ha chiesto, ricordando che in quell'occasione lei aveva detto che avevano fatto bene a farlo uscire. "Abbiamo discusso perché mi metteva alle strette" ha aggiunto Alex, riferendosi a Signorini e sottolineando che si sentiva pressato, quando lui era convinto di essere sempre stato chiaro su tutta la situazione.