Barù sbotta nella casa del GF Vip e punta il dito contro Antonio, uno degli ultimi concorrenti ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà.

In queste ultime ore, il nipote di Costantino Della Gherardesca è apparso abbastanza furioso dopo aver scoperto che Antonio sarebbe uno di quei concorrenti poco attenti all'igiene e alla pulizia degli spazi comuni all'interno della casa di Cinecittà. E così, confrontandosi con Davide e Giucas, non ha nascosto la sua intenzione di poterlo nominare per questo motivo.

Barù sbotta contro il nuovo arrivato Antonio al GF Vip: ecco cosa è successo in casa

Nel dettaglio, Barù è apparso decisamente furioso nei confronti di Antonio Medugno, perché a quanto pare il giovane tiktoker napoletano non sarebbe sempre attento alla pulizia e all'igiene all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

In particolar modo, Barù avrebbe scoperto che Antonio sarebbe uno di quelli che lascerebbe il bagno sporco dopo averlo utilizzato, motivo per il quale ha ammesso di essere molto contrariato e di poterlo nominare alla prossima puntata serale del reality show, per tale motivo.

Il motivo della furia di Barù? A quanto pare Antonio lascerebbe sporca la tavoletta del bagno dopo aver fatto la pipì.

Barù polemico con Antonio: lascerebbe il bagno sporco al GF Vip

"23 anni e fai ancora la pipì sulla tavoletta del bagno? È giovane? Dai su", ha sbottato Barù che non ha nascosto la sua amarezza e anche il suo sdegno nei confronti del nuovo arrivato Antonio che lascerebbe sporco il bagno dopo averlo utilizzato.

"Così gli fai fare una figuraccia.

Io glielo direi a lui", ha sentenziato Davide che ha così chiesto a Barù di evitare di dirlo in diretta durante la puntata serale del Grande Fratello Vip e, in questo modo, evitare di fargli fare una figuraccia.

"Scusami tanto ma non sono qui ad educare la gente su come andare in bagno. Delia ha detto che lo ha beccato già due volte.

Io avevo già un sentore tre giorni fa, ma non ho detto nulla perché non avevo i fatti chiari", ha prontamente sbottato Barù che non sembra avere intenzione di perdonare Antonio.

'A me fa schifo', sbotta Barù che punta il dito contro Antonio Medugno (Video)

"A me fa schifo", ha aggiunto ancora Barù parlando di Antonio e del fatto che fosse poco attento all'igiene del bagno.

Come si risolverà la questione? Barù deciderà di parlare da solo con Antonio di questo "problema" che lo riguarda e che infastidisce lui ma anche altri concorrenti della casa, oppure farà di testa sua e procederà con la nomination in diretta durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo durante la diretta di lunedì 7 febbraio.